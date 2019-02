MotoGP oggi, Test Losail 2019 (25 febbraio): orario d’inizio e come vederli in tv. Il programma completo

Siamo arrivati all’ultima giornata dei test di Losail (Qatar) dedicati alla MotoGP. Si va a concludere, dunque, la tre-giorni nel deserto qatariota e ci avviciniamo ufficialmente al Mondiale che scatterà, sullo stesso circuito, nel fine settimana del 10 marzo. Sono in programma, quindi, le ultime sei ore di test che permetteranno a team e piloti di affinare in maniera definitiva le proprie moto.

La Ducati vuole confermarsi come una moto prestazione ed efficace su ogni tracciato, Jorge Lorenzo e Marc Marquez cercheranno di crescere con la condizione fisica di pari passo con la loro Honda, mentre la Yamaha dovrà macinare chilometri importanti per presentare una M1 davvero competitiva. Particolare attenzione anche agli altri piloti italiani, da Andrea Iannone con una non semplice Aprilia, a Francesco “Pecco” Bagnaia con una Ducati Pramac che sembra lasciar ben sperare, fino a Franco Morbidelli con la nuova Yamaha SIC Petronas. Saranno sei ore da non perdere a Losail!

IN TV – L’ultima giornata dei test non sarà trasmessa in tv, ma OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale, per non perdervi nemmeno un secondo dell’avvicinamento al Mondiale 2019.

PROGRAMMA TEST LOSAIL MOTOGP 2019

Lunedì 25 febbraio

ore 14.00-20.00 terza ed ultima giornata di test

