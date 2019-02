MotoGP, Test Losail 2019. Marc Marquez: “Sono contento, fisicamente sto bene. Provata l’aerodinamica”

Marc Marquez sembra raggiante al termine della seconda giornata di Test MotoGP a Losail. Il Campione del Mondo sta migliorando fisicamente e tecnicamente giorno dopo giorno come ha dichiarato a Marca: “Oggi sono contento perché ieri non abbiamo iniziato il test nel modo migliore, oggi le cose sono andate meglio. Fisicamente mi sentivo bene, questa è la cosa migliore. Stiamo cercando di svolgere il nostro programma e di lavorare al meglio, a livello di ritmo sono più vicino anche se non sono tra i più veloci: questo circuito mi mette sempre in difficoltà“.

Il pilota della Honda ha parlato del lavoro svolto: “Abbiamo testato diverse specifiche sulla moto ma non posso entrare nei dettagli, abbiamo lavorato sull’aerodinamica“. E poi sui piani per domani: “Oggi sentivo più dolore alla spalla visto che mi ero già sforzato ieri ma non ho avuto grossi problemi, domani vorrei fare almeno una simulazione di metà gara“.

Foto: Valerio Origo