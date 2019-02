Superbike, GP Australia 2019: risultati e classifiche gara-1. Il trionfo di Alvaro Bautista, Rea secondo, grandioso Melandri in terza posizione

Che esordio per lo spagnolo Alvaro Bautista nel Mondiale 2019 di Superbike! Il centauro iberico, in gara-1 a Phillip Island (Australia), ha letteralmente dominato la scena sulla sua Ducati precedendo il campione del mondo sulla Kawasaki Jonathan Rea, distanziato di 14″983, e il nostro Marco Melandri (Yamaha) a 16″934, autore di una grande rimonta. In chiave italiana ottima la prova di Michael Rinaldi (nono), sulla Rossa del Barni Racing Team, a precedere il gallese Chaz Davies che con l’altra Panigale V4 R della squadra ufficiale non ha mai trovato il feeling per essere all’altezza del suo compagno di squadra.

Pronti, via e Bautista fa subito il vuoto. Nel giro di due tornate, l’ex pilota di MotoGP si porta a condurre con 2″ di vantaggio su tutti, imponendo un ritmo inarrivabile e non consentendo a Rea e al teammate Leon Haslam di avvicinarsi. Vola letteralmente Alvaro lungo i saliscendi australiani. La Ducati nelle sue mani è un mezzo ben bilanciato e sempre estremamente preciso mentre alle sue spalle la lotta è molto serrata. Rea ed Haslam si confrontano senza esclusioni di colpi ed è quest’ultimo a cedere, commettendo un errore che di fatto vanifica la bontà della sua manche. Allo stesso modo il confronto tra le Yamaha del britannico Alex Lowes, dell’olandese Michael van der Mark e di Melandri con la Kawasaki del turco Toprak Razgatlıoğlu e la BMW dell’altro centauro di “Sua Maestà” Tom Sykes è appassionante. Ogni staccata è sempre forzata e lo spettacolo non manca.

La run-1 nei fatti è già decisa. Bautista accumula un vantaggio via via crescente, che supera abbondantemente i 10″ mentre Davies, con l’altra Rossa, fa fatica ad essere incisivo come al solito con la sua guida, orbitando sempre attorno alla decima posizione. Lo sforzo dunque di Rea di ricucire nei confronti dell’iberico risulta vano. Per la terza posizione è Macho a sorridere, mettendosi alle spalle di appena 50 millesimi un Lowes battagliero e mai domo. Seguono van der Mark, Razgatlıoğlu e Sykes. Completano la top-10 la Yamaha del tedesco Sandro Cortese e le due Ducati di Rinaldi e Davies, con il centauro italiano protagonista di una gara assai consistente.

ORDINE D’ARRIVO GARA-1 GP AUSTRALIA 2019 – SUPERBIKE

1 3 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 22 1’30.884 313,0 1’29.729 317,6

2 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 14.983 14.983 1’31.453 313,0 1’29.413 311,2

3 9 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 22 16.934 1.951 1’31.861 312,1 1’30.401 311,2

4 5 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 22 16.984 0.050 1’31.162 314,0 1’29.987 314,0

5 7 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 22 19.179 2.195 1’31.873 317,6 1’30.361 305,1

6 14 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 22 21.203 2.024 1’31.459 312,1 1’31.015 312,1

7 4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 22 21.488 0.285 1’31.597 306,8 1’29.822 298,3

8 6 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 22 23.018 1.530 1’31.633 314,9 1’30.159 313,0

9 8 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 22 25.580 2.562 1’32.207 316,7 1’30.390 314,0

10 16 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 22 27.124 1.544 1’31.929 318,6 1’31.587 315,8

11 12 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 22 28.214 1.090 1’32.036 314,0 1’30.760 306,8

12 11 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 22 30.055 1.841 1’31.755 314,9 1’30.730 312,1

13 13 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 22 31.859 1.804 1’32.119 305,9 1’30.900 300,8

14 15 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 22 34.793 2.934 1’31.945 315,8 1’31.062 303,4

15 2 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 41.009 6.216 1’31.503 312,1 1’29.624 313,0

16 17 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 22 45.523 4.514 1’32.447 307,7 1’31.626 306,8

17 18 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 21 1 Lap 1 Lap 1’32.890 298,3 1’32.135 298,3

Foto: pagina facebook Alvaro Bautista