Chaz Davies during Sunday's Warm Up in Misano

Siamo ormai alle porte della nuova stagione per quanto riguarda la Superbike, per cui è tempo di andare a conoscere chi prenderà il via alla 32esima edizione del campionato dedicato alle moto derivate di serie. Dal 22 al 24 febbraio si riprenderà da Phillip Island (Australia).

Si riparte da lui, Jonathan Rea, dominatore assoluto della categoria negli ultimi quattro anni, capace di sbriciolare record con una facilità impressionante: 71 successi singoli in carriera e 4 titoli iridati basterebbero per annichilire chiunque. E la Ducati come risponderà? La Panigale V4 ha fatto vedere buone cose alla sua prima uscita. Chaz Davies, reduce dai tanti problemi fisici dell’ultimo anno, sembra essere vicino al 100% e potrà spingere maggiormente per comprendere il limite della nuova “creatura” di Borgo Panigale. Ha stupito, in questo senso, lo spagnolo Alvaro Bautista, new entry del campionato delle derivate di serie e subito veloce sulla moto italiana. Pertanto i presupposti sembrano essere decisamente positivi.

Da valutare le Yamaha. Le R1 dell’olandese Michael van der Mark e dell’inglese Alex Lowes cercheranno di essere della partita quest’anno, forti di un’esperienza crescente sulla due ruote di Iwata. E poi, nel Team GRT, l’osservato speciale sarà Marco Melandri. Il ravennate, svestiti i panni della Ducati non senza amarezza, riparte da questa nuova avventura con tanta voglia di dimostrare il proprio valore anche se, visto il livello così alto, non sarà facile imporsi. Interessante poi sarà verificare i riscontri cronometrici della BMW del Team SMR, con l’ex pilota della “Ninja” Tom Sykes nuovo riferimento sulla S1000RR. Nei test privati le sensazioni sono state buone e Tom è carico in vista di quel che sarà. Tuttavia, solo il confronto con la concorrenza potrà dare una reale misura del pacchetto tecnico a disposizione.

Superbike, GP Australia 2019: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana a Phillip Island

IN TV – Il Mondiale Superbike sarà trasmesso in diretta tv su Sky per il triennio 2019-2021. La rassegna iridata riservata alle derivate di serie sbarca sul network di Murdoch che così arricchisce la propria offerta motori visto che detiene già i diritti per i Mondiali F1, MotoGP e MotoE. A Phillip Island si accenderanno anche le telecamere di Sky per seguire l’intero fine settimana con prove libere, superpole e gare (da quest’anno saranno ben 3, una al sabato e due alla domenica). Il WorldSBK sarà visibile anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Venerdì 22 febbraio

ore 0.30-1.20, Superbike, Prove libere 1

ore 1.30-2.15, Supersport, Prove libere 1

ore 5.00-5.50, Superbike, Prove libere 2

ore 6.00-6.45, Supersport, Prove libere 2

Sabato 23 febbraio

ore 0.00-0.20, Superbike, Prove libere 3

ore 0.35-0.55, Supersport, Prove libere 3

ore 2.15-2.40, Superbike, Superpole 1, SKY Sport Uno e MGP/HD e Eurosport 1/HD, diretta

ore 2.55-3.20, Supersport, Superpole 1, SKY Sport Uno e MGP/HD, diretta

ore 5.00, Superbike, Gara 1, TV8/HD, SKY Sport Uno e MGP/HD e Eurosport 1/HD, diretta

ore 14.00, Superbike, Gara 1, TV8/HD, replica

ore 23.30-23.45, Superbike, Warm up

ore 23.55-24.10, Supersport, Warm up

Domenica 24 febbraio

ore 2.00, Superbike, Superpole Race, SKY Sport Uno e MGP/HD e Eurosport 1/HD, diretta

ore 3.15, Supersport, Gara, SKY Sport Uno e MGP/HD e Eurosport 1/HD, diretta

ore 4.05, Superbike, Superpole Race, TV8/HD, differita

ore 5.00, Superbike, Gara 2, TV8/HD e SKY Sport Uno e MGP/HD e Eurosport 1/HD, diretta

ore 13.15, Superbike, Superpole Race, TV8/HD, replica

ore 14.00, Superbike, Gara 2, TV8/HD, replica

Foto: Lorenzo Di Cola