Superbike, GP Australia 2019: Alvaro Bautista chiude al comando la prima giornata di prove libere davanti a Rea e Haslam

Alvaro Bautista (Ducati) chiude al comando la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di Phillip Island, tappa d’esordio del Mondiale Superbike. Lo spagnolo ha fatto segnare il miglior crono nella FP2 ed è stato il più veloce della giornata con la sua Ducati Panigale V4 R. Una conferma dopo gli ottimi test dei giorni scorsi. Nella FP2 Bautista ha fatto segnare un ottimo 1:30.327 precedendo Jonathan Rea (Kawsaki di appena 14 millesimi. Il campione del mondo aveva chiuso in vetta la FP1 in 1:30.341, mentre nella seconda sessione non è andato oltre l’1:30.367.

Terza posizione per il suo compagno di scuderia, il britannico Leon Haslam in 1:30.482 (1:30.499 nella FP1) quindi al quarto posto il connazionale Tom Sykes (BMW) in 1:30.664 a 337 millesimi. Quinta posizione per l’ennesimo britannico, Alex Lowes (Yamaha) in 1:30.783 a 456 millesimi, sesta per un altro pilota del Regno Unito, Leon Camier (Honda) in 1:30.792 a 465. Completano la top ten i tedeschi Sandro Cortese (Yamaha) settimo a 523 millesimi e Markus Reiterberger (BMW) ottavo a 535, quindi nono l’olandese Mark van der Mark (Yamaha) a 722 e il turco Toprak Razgatliouglu (Kawasaki) a 798.

Dodicesimo tempo per il nostro Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 911 millesimi, davanti a Marco Melandri (Kawasaki) a 932. Continua invece a faticare Chaz Davies (Ducati) non ancora nel pieno della sua forma fisica e con notevoli difficoltà di adattamento alla nuova moto. Per il britannico 14esimo tempo a 1.007 dalla vetta. Diciottesimo tempo, invece, per Alessandro Delbianco (Honda) 2.342 in 1:32.669.

CLASSIFICA COMBINATA PROVE LIBERE GP AUSTRALIA SBK 2019

1 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’30.362 1’30.327 1’30.327 177,156 46

2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’30.341 1’30.367 1’30.341 0.014 0.014 177,129 46

3 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’30.499 1’30.482 1’30.482 0.155 0.141 176,853 45

4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’30.664 1’31.335 1’30.664 0.337 0.182 176,498 36

5 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’31.285 1’30.783 1’30.783 0.456 0.119 176,266 44

6 2 L. CAMIER GBR Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1’31.024 1’30.792 1’30.792 0.465 0.009 176,249 45

7 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1’30.850 1’31.362 1’30.850 0.523 0.058 176,136 39

8 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’30.862 1’31.594 1’30.862 0.535 0.012 176,113 42

9 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’31.060 1’31.049 1’31.049 0.722 0.187 175,752 47

10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’31.599 1’31.125 1’31.125 0.798 0.076 175,605 38

11 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’31.146 1’31.595 1’31.146 0.819 0.021 175,564 42

12 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’31.855 1’31.238 1’31.238 0.911 0.092 175,387 43

13 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1’31.355 1’31.259 1’31.259 0.932 0.021 175,347 39

14 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’31.334 1’31.484 1’31.334 1.007 0.075 175,203 41

15 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 1’32.095 1’31.403 1’31.403 1.076 0.069 175,071 36

16 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’31.847 1’31.545 1’31.545 1.218 0.142 174,799 37

17 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1’31.940 1’31.790 1’31.790 1.463 0.245 174,333 35

18 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 1’32.669 1’33.017 1’32.669 2.342 0.879 172,679 30

19 17 T. HERFOSS AUS Penrite Honda Racing Honda CBR1000RR IND 1’34.324 1’34.654 1’34.324 3.997 1.655 169,649 16

