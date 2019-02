Super Bowl 2019 oggi, New England Patriots-Los Angeles Rams: orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming

Oggi domenica 3 febbraio si gioca l’attesissimo Super Bowl 2019: la finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano, andrà in scena al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Georgia, USA) dove si affronteranno i New England Patriots e i Los Angeles Rams. Si preannuncia uno scontro titanico per la 53^ edizione dell’evento, la partita dovrebbe essere estremamente equilibrata e avvincente con il pronostico aperto a ogni risultato: i Patriots di Brady sono al terzo Super Bowl consecutivo e vanno a caccia della sesta vittoria dal 2000, i Rams sono stati costruiti per vincere e inseguono il secondo sigillo della storia.

Come sempre non sarà solo una partita di football americano ma un evento che unirà l’intera Nazione, uno show emozionante che raccoglie un popolo intero pronto a gustarsi anche il concerto di Maroon 5 a metà partita, i nuovi spot pubblicitari lanciati a suon di milioni di euro e la passerella delle tante celebrità presenti.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del Super Bowl 2019. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta tv su Rai Due, gli orari sono italiani.

SUPER BOWL 2019: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

LUNEDI’ 4 FEBBRAIO:

00.30 Super Bowl 2019, New England Patriots-Los Angeles Rams

COME VEDERE IL SUPER BOWL 2019 IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Diretta tv su Rai Due.

