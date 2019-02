Super Bowl 2019 in tv, su che canale vederlo gratis e in chiaro. Orario, programma e streaming

Stanotte (a partire dalle ore 00.30) si giocherà il LIII Super Bowl 2019, Los Angeles Rams e New England Patriots si affronteranno al Mercedes Benz Stadium di Atlanta (Georgia, USA) nel match che vale un’intera stagione: la finale della NFL, il campionato di football americano più importante al mondo, è un evento unico nel suo genere e le due franchigie puntano a conquistare il tanto ambito anello. Si preannuncia una partita particolarmente equilibrata, le due squadre sembrano equivalersi per forza offensiva e le due difese non sono impenetrabili: l’incontro potrebbe decidersi su dei piccoli dettagli, le stelle delle due formazioni daranno grande spettacolo in un evento che non è solo sportivo ma anche di spettacolo e che genera un volume d’affari davvero incredibile.

Tutto ormai è pronto ad Atlanta, i Patriots vanno a caccia del sesto titolo negli ultimi due decenni trascinati dall’infinito Tom Brady mentre i Rams vogliono tornare a festeggiare per la seconda volta nella sua storia. Il concerto di metà partita sarà tenuto dai Maroon 5, di fronte al televisore ci saranno oltre 100 milioni di americani che potranno anche gustarsi il lancio di nuovo spot pubblicitari (5-6 milioni di dollari per 30 secondi di spazio) ma il Super Bowl sarà ovviamente seguito anche nel resto del mondo, Italia compresa. Come si potrà vedere la partita in diretta tv e streaming? Di seguito tutte le indicazioni.

SUPER BOWL 2019: COME VEDERLO IN DIRETTA TV, GRATIS E IN CHIARO

Il LIII Super Bowl sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due, gratis e in chiaro. Tutti gli appassionati potranno gustarsi l’evento in tempo reale sulla seconda rete del network pubblico.

SUPER BOWL 2019: COME VEDERLO IN DIRETTA STREAMING

La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN, a pagamento oppure beneficiando del primo mese gratuito. L’evento sarà disponibile on demand per poterlo guardare in qualsiasi momento.

SUPER BOWL 2019: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

LUNEDI’ 4 FEBBRAIO:

00.30 LIII Super Bowl 2019 – Los Angeles Rams vs New England Patriots

