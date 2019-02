Squash, Mondiali 2019: Egitto protagonista nella prima giornata degli ottavi di finale

Terza giornata di gare e prima parte degli ottavi di finale archiviata a Chicago, negli Stati Uniti, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali 2019 di Squash. Nella notte italiana sono infatti andate in scena le prime quattro sfide del terzo turno, in attesa delle altre quattro partite che si giocheranno questa notte ed andranno a definire il programma dei quarti di finale.

La sorpresa principale è arrivata in campo femminile, dove l’atleta di Hong Kong Annie Au ha sconfitto con un netto 3-0 l’inglese Laura Massaro, campionessa iridata nel 2013 e n.7 del tabellone. L’atleta asiatica si è imposta grazie al proprio gioco fatto di pallonetti e smorzate e affronterà nei quarti di finale l’egiziana Nour El Tayeb, a sua volta vincitrice sulla francese Melissa Alves. La campionessa in carica Raneem El Welily e la connazionale Nouran Gohar daranno invece vita ad una sfida interamente egiziana dopo aver avuto la meglio sulle inglesi Alison Waters e Victoria Lust.

Egitto grande protagonista anche al maschile, con tre atleti qualificati ai quarti di finale nelle prime quattro partite andate in scena. Mohamed ElShorbagy proseguirà la propria difesa del titolo dopo aver avuto la meglio sul giocatore di Hong Kong Leo Au in un incontro senza storia. Nel prossimo turno il campione in carica affronterà il colombiano Miguel Rodriguez, protagonista insieme all’inglese James Willstrop della partita più combattuta della giornata, terminata sul punteggio di 3-2 dopo 105 minuti di gioco intenso e appassionante. Nel secondo quarto di finale si scontreranno invece Marwan ElShorbagy, fratello minore di Mohamed e vincitore sull’australiano Ryan Cuskelly, e l’egiziano Tarek Momen, che ha sconfitto il connazionale Mohamed Abouelghar.

TABELLONE MASCHILE

[1] Mohamed ElShorbagy (EGY) bt Leo Au (HKG) 3-0: 11-7, 11-3, 11-6 (31m)

[6] Miguel Rodriguez (COL) bt [16] James Willstrop (ENG) 3-2: 12-14, 11-2, 7-11, 11-9, 11-8 (105m)

[8] Marwan ElShorbagy (EGY) bt [14] Ryan Cuskelly (AUS) 3-1: 11-4, 11-7, 9-11, 11-7 (58m)

[4] Tarek Momen (EGY) bt [9] Mohamed Abouelghar (EGY) 3-2: 5-11, 11-4, 8-11, 13-11, 11-3 (67m)

[3] Simon Rösner (GER) v Borja Golan (ESP)

[11] Saurav Ghosal (IND) v Joel Makin (WAL)

[7] Paul Coll (NZL) v [13] Fares Dessouky (EGY)

Mazen Hesham (EGY) v [2] Ali Farag (EGY)

TABELLONE FEMMINILE

[1] Raneem El Welily (EGY) bt [9] Alison Waters (ENG) 3-0: 11-8, 11-6, 11-7 (29m)

[8] Nouran Gohar (EGY) bt [15] Victoria Lust (ENG) 3-0: 11-8, 11-8, 11-9 (36m)

[12] Annie Au (HKG) bt [7] Laura Massaro (ENG) 3-0: 11-9, 11-8, 11-4 (33m)

[3] Nour El Tayeb (EGY) bt [L] Melissa Alves (FRA) 3-0: 11-7, 11-3, 11-6 (23m)

[4] Joelle King (NZL) v [18] Joey Chan (HKG)

[13] Nicol David (MAS) v [5] Camille Serme (FRA)

[6] Sarah-Jane Perry (ENG) v [10] Tesni Evans (WAL)

[11] Amanda Sobhy (USA) v [2] Nour El Sherbini (EGY)

