Si è concluso nella notte italiana con le due finali in programma il Mondiale 2019 di Squash, andato in scena in questa settimana a Chicago (Stati Uniti d’America). Nessuna sorpresa sulla nazionalità dei nuovi campioni iridati dato che gli unici quattro atleti ancora in corsa per il titolo erano infatti rappresentanti dell’Egitto, ormai da anni autentico dominatore della disciplina a livello internazionale. L’atto conclusivo si è svolto presso una Union Station’s Great Hall gremita di tifosi e appassionati, che hanno due potuto assistere a due incontri avvincenti e combattuti.

In campo maschile ad avere la meglio in una finale tra debuttanti è stato Ali Farag, testa di serie n.2 del tabellone, vincitore sul connazionale Tarek Momen (n.4) con il punteggio di 3-1. Dopo un avvio equilibrato, l’esito del terzo game (13-11) ha fatto la differenza in favore del nuovo n.1 del ranking mondiale, che ha poi chiuso l’incontro in 79 minuti. Allo sconfitto non è bastato superare nel proprio cammino entrambi i finalisti della passata edizione, gli egiziani Mohamed e Marwan ElShorbagy, per scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della rassegna iridata.

Nour El Sherbini (n.2) si è invece laureata campionessa mondiale per la terza volta in campo femminile avendo la meglio sulla connazionale Nour El Tayeb (n.3) con il punteggio di 3-1. Nella quinta finale iridata della carriera, la quarta consecutiva, la 24enne egiziana ha cominciato in maniera molto aggressiva portandosi rapidamente in vantaggio sul 2-0. L’avversaria però non si è arresa e ha riaperto l’incontro aggiudicandosi il terzo game (10-12). Un quarto parziale appassionante e ricco di colpi di scena, chiuso sul punteggio di 15-13, ha poi decretato la vittoria.

TABELLONE MASCHILE

Finale

[2] Ali Farag (EGY) bt [4] Tarek Momen (EGY) 3-1: 11-5, 11-13, 13-11, 11-3 (79m)

TABELLONE FEMMINILE

Finale

2] Nour El Sherbini (EGY) bt [3] Nour El Tayeb (EGY) 3-1: 11-6, 11-5, 10-12, 15-13 (57m)

