Sport Invernali oggi (3 febbraio), il calendario e gli orari delle gare. Il programma e come vederle in tv e streaming

Oggi domenica 3 febbraio si preannuncia una giornata davvero ricca per gli sport invernali con diversi eventi in programma: riflettori puntati su Garmisch dove dovrebbe andare in scena il gigante maschile se le condizioni meteo lo permetteranno, poi spazio anche alla Coppa del Mondo di short track e a quella di speed skating, imperdibili i Mondiali di slittino naturale senza dimenticarsi dei Mondiali giovanili di biathlon e delle gare di salto con gli sci. In serata poi i Mondiali di snowboard con la prova a squadre di cross.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle gare degli sport invernali (oggi 3 febbraio). Indicata anche la programmazione tv e streaming, prevista la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

DOMENICA 3 FEBBRAIO:

08.10 SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Dresda) – 500m e 1000m (maschile e femminile); staffette (maschile, femminile e mista)

09.00 SKELETON (Mondiali juniores) – Gara maschile e femminile

09.15 SLITTINO ARTIFICIALE (Coppa del Mondo ad Altenberg) – Singolo femminile, prima manche

09.30 SLITTINO NATURALE (Mondiali a Latzfons) – Singolo maschile, seconda e terza manche

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo a Garmisch) – Gigante maschile, prima manche (diretta tv su Eurosport e su RaiSport)

10.50 SLITTINO ARTIFICIALE (Coppa del Mondo ad Altenberg) – Singolo femminile, seconda manche

11.00 BIATHLON (Mondiali giovani) – Inseguimento maschile (diretta tv su Eurosport)

12.00 BIATHLON (Mondiali giovani) – Inseguimento femminile (diretta tv su Eurosport)

12.00 SPEED SKATING (Coppa del Mondo ad Hamar) – 500m e 1500m (maschile e femminile)

12.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo a Klingenthal) – Gundersen, HS140

13.00 SLITTINO NATURALE (Mondiali a Latzfons) – Singolo femminile, terza manche

13.00 SLITTINO NATURALE (Mondiali a Latzfons) – Staffetta

13.00 SLITTINO ARTIFICIALE (Coppa del Mondo ad Altenberg) – Staffetta

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo a Garmisch) – Gigante maschile, seconda manche (diretta tv su Eurosport e su RaiSport)

14.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo a Hinzenbach) – HS90 femminile

14.15 BIATHLON (Mondiali juniores) – Inseguimento maschile

15.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo a Klingenthal) – Gundersen, 10 km (diretta tv su Eurosport)

15.20 BIATHLON (Mondiali juniores) – Pursuit femminile (diretta tv su Eurosport)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo a Oberstdorf) – HS235 maschile

19.00 SNOWBOARD (Mondiali a Park City) – Snowboardcross Team (diretta streaming su RaiSportWeb)

Foto: Alfaguarilla / Shutterstock.com