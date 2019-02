Sport Invernali oggi (10 febbraio), il calendario e gli orari delle gare. Il programma e come vederle in tv e streaming

Oggi domenica 10 febbraio ci aspetta una giornata davvero molto ricca di sport invernali, tra neve e ghiaccio ci sarà davvero da divertirsi. Riflettori puntati in particolar modo sui Mondiali di sci alpino, ad Are andrà in scena la discesa libera femminile: Sofia Goggia si presenta da Campionessa Olimpica e va a caccia del colpaccio dopo aver conquistato l’argento in superG all’inizio di questa rassegna iridata ma attenzione anche a Nadia Fanchini. Da non perdere la team sprint di sci di fondo con Federico Pellegrino che cercherà di mettersi in luce, attenzione alla prova a squadre di snowboardcross con Michela Moioli e compagni che vorranno fare la differenza come ai Mondiali della scorsa settimana.

Imperdibili le mass start dei Mondiali di speed skating con Francesca Lollobrigida che cercherà di consacrarsi. A completare il programma salto con gli sci, combinata nordica, short track e slittino. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari degli eventi di sport invernali oggi domenica 10 febbraio con la relativa programmazione tv e streaming.

DOMENICA 10 FEBBRAIO:

09.00 SLITTINO (Coppa del Mondo a Oberhof) – Singolo femminile, prima manche (diretta tv su Eurosport) (diretta tv su Eurosport)

09.30-19.00 SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Torino) – 500 m, 1000 m, staffette (maschile e femminile)

09.40 SNOWBOARD (Coppa del Mondo a Feldberg) – Snowboardcross Team (maschile e femminile)

10.25 SLITTINO (Coppa del Mondo a Oberhof) – Singolo femminile, seconda manche (diretta tv su Eurosport)

11.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo a Lahti) – Gundersen, HS130 (diretta tv su Eurosport)

11.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo a Lahti) – Team sprint, semifinali (maschile e femminile)

12.30 SCI ALPINO (Mondiali ad Are) – Discesa libera (femminile) (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

13.15 SLITTINO (Coppa del Mondo a Oberhof) – Staffetta a squadre (diretta tv su Eurosport)

13.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo a Lahti) – Team sprint, finali (maschile e femminile) (diretta tv su Eurosport)

14.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo a Ljubno) – HS94 femminile

14.30-16.45 SPEED SKATING (Mondiali a Inzell) – 1500 e mass start (maschile e femminile)

15.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo a Lahti) – Gundersen, 10 km (diretta tv su Eurosport)

16.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo a Lahti) – HS130 maschile (diretta tv su Eurosport)

19.00 SNOWBOARD (Mondiali a Park City) – Slopestyle (maschile e femminile)

20.20 BIATHLON (Coppa del Mondo a Canmore) – Sprint (maschile) (diretta tv su Eurosport)

22.45 BIATHLON (Coppa del Mondo a Canmore) – Sprint (femminile) (diretta tv su Eurosport)

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo