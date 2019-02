La settimana del 25 febbraio al 3 marzo si preannuncia particolarmente ricca, avvincente e appassionante per gli sport invernali che entrano nel loro ultimo mese di competizioni. Sono previste moltissimi gare in un calendario fittissimo pronto a regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati, i riflettori saranno puntati in particolar modo sui Mondiali di sci nordico che andranno in archivio il 1° marzo. A Seefeld (Austria) si assegnano medaglie pesanti, mentre lo sci alpino si esibirà a Kvitfjell (Norvegia) e a Sochi (Russia) nelle discipline veloci e le prospettive sono decisamente importanti. Rimanendo in tema iridato spazio anche ai Mondiali di salto con gli sci sempre a Seefeld e di speed skating a Calgary (Canada) di bob a Whistler (Canada), laddove solo i più temerari sapranno trionfare.

Sport invernali, il calendario delle gare della settimana 25 febbraio-3 marzo. Programma, orari e tv

Il programma completo di tutti gli sport invernali della settimana (25 febbraio-3 marzo) con la copertura televisiva di RaiSport e di Eurosport. OA Sport vi terrà compagnia con le consuete DIRETTE LIVE testuali.

SCI ALPINO

Lun. 25/02 – Mondiali juniores – GS maschile Val di Fassa (Ita) – ore 09.30 e 13.30, diretta tv Eurosport

Lun. 25/02 – Mondiali juniores – 1a prova DH femminile Val di Fassa (Ita) – ore 11.00

Mar. 26/02 – Mondiali juniores – SL maschile Val di Fassa (Ita) – ore 09.30 e 13.00

Mar. 26/02 – Mondiali juniores – 2a prova DH femminile Val di Fassa (Ita) – ore 11.00

Mer. 27/02 Cdm – 1a prova DH femminile Sochi (Rus)

Mer. 27/02 – Mondiali juniores – DH femminile Val di Fassa (Ita) – ore 11.00

Gio. 28/02 – Cdm – 2a prova DH femminile Sochi (Rus)

Gio. 28/02 – Cdm – 1a prova DH maschile Kvitfjell (Nor)

Gio. 28/02 – Coppa Europa – GS maschile Oberjoch (Ger)

Ven. 01/03 – Cdm – 3a prova DH femminile Sochi (Rus)

Ven. 01/03 – Cdm – DH maschile Kvitfjell (Nor) – ore 11.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 01/03 – Coppa Europa – SL maschile Oberjoch (Ger)

Ven. 01/03 – GP Italia giovani – SG femminile Pila (Ao)

Sab. 02/03 – Coppa Europa – SL maschile Oberjoch (Ger)

Sab. 02/03 – Cdm – DH femminile Sochi (Rus) – ore 08.30, diretta tv Raisrpot ed Eurosport

Sab. 02/03 – Cdm – DH maschile Kvitfjell (Nor) – ore 10.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 02/03 – Coppa Europa – GS femminile Jasna (Svk)

Dom. 03/03 – Cdm – SG femminile Sochi (Rus) – ore 08.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 03/03 – Cdm – SG maschile Kvitfjell (Nor) – ore 11.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 03/03 – Coppa Europa – SL femminile Jasna (Svk)

Dom. 03/03 – Universiadi – SG femminile e mashciel Krasnoyarsk (Rus)

SCI DI FONDO

Mar. 26/02 – Mondiali – 10 km TC femminile Seefeld (Aut) – ore 14.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Mer. 27/02 – Mondiali – 15 km TC maschile Seefeld (Aut) – ore 14.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 28/02 – Mondiali – Staffetta femminile Seefeld (Aut) – ore 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 01/03 – Mondiali – Staffetta maschile Seefeld (Aut) – ore 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 02/03 – Mondiali – 30 km TC femminile Seefeld (Aut) – ore 12.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 02/03 – World Loppet Cup – 90 km TC maschile e femminile Mora (Sve)

Sab. 02/03 – Alpen Cup – seniores/juniores – 15 km TL maschile e 10 km TL femminile Le Brassus (Svi)

Dom. 02/03 – Mondiali – 50 km TC maschile Seefeld (Aut) – ore 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 02/03 – Alpen Cup – seniores – 15 km TC maschile e 15 km TC femminile Le Brassus (Svi)

Dom. 02/03 – Alpen Cup – seniores – 15 km TL maschile e 10 km TC femminile Le Brassus (Svi)

Dom. 03/03 – Universiadi – 5 km TC femminile e 10 km TC maschile Krasnoyarsk (Rus)

SALTO CON GLI SCI

Mar. 26/02 – Mondiali – Team HS109 femminile Seefeld (Aut) – ore 15.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Mer. 27/02 – Mondiali – Qualificazioni e finale HS109 femminile Seefeld (Aut) – ore 15.00 e 16.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 28/02 – Mondiali – Qualificazioni HS108 maschile Seefeld (Aut) – ore 15.30, diretta tv Raisport e Eurosport

Ven. 01/03 – Mondiali – HS108 maschile Seefeld (Aut) – ore 16.00, diretta tv Raisport e Eurosport

Sab. 02/03 – Mondiali – Team mixed HS108 Seefeld (Aut) – ore 16.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 02/03 – CoC – HS139 maschile Rena (Nor)

Dom. 03/03 – CoC – HS139 maschile Rena (Nor)

COMBINATA NORDICA

Gio. 28/02 – Mondiali – Gundersen HS100/10 km maschile Seefeld (Aut) – ore 11.00 e 15.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 02/03 – Mondiali – Team HS109/4×5 km maschile Seefeld (Aut) – ore 11.00 e 14.45, diretta tv Rasport ed Eurosport

BIATHLON

Ven. 01/03 – Ibu Cup – Supersprint maschile e femminile Otepaa (Est) – ore 14.30 e 15.00

Ven. 01/03 – Ibu Cup junior – Sprint maschile e feminile Torsby (Sve) – ore 10.00 e 13.00

Sab. 02/03 – Campionati Italiani Allievi e Ragazzi – Individuale maschile e femminile Tesero (Tn)

Sab. 02/03 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Otepaa (Est) – ore 10.00 e 13.00

Sab. 02/03 – Ibu Cup junior – Sprint maschile e feminile Torsby (Sve) – ore 10.00 e 13.00

Dom. 03/03 – Campionati Italiani Allievi e Ragazzi – Staffetta maschile e femminile Tesero (Tn)

SNOWBOARD

Mar. 26/02 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Goetschen (Ger)

Mer. 27/02 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Goetschen (Ger)

Ven. 28/02 – Cdm – Qualificazioni SBX maschile e femminile Baqueira Beret (Spa)

Sab. 02/03 – Cdm – SBX maschile e femminile Baqueira Beret (Spa) – ore 13.30, diretta tv Eurosport

Sab. 02/03 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Davos (Svi)

Dom. 03/03 – Coppa Europa – PGS maschile e femminile Davos (Svi)

Dom. 03/03 – Universiadi – SBX mschile e femminile Krasnoyarsk (Rus)

FREESTYLE

Ven. 01/03 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Dolni Morova (Cze)

BOB ARTIFICIALE

Sab. 02/03 – Mondiali – 1a e 2a manche bob a due femminile Whistler (Can) – ore 20.30, diretta streaming www.ibsf.org

Dom. 03/03 – Mondiali – 1a e 2a manche bob a due maschile Whistler (Can) – ore 02.00, diretta streaming www.ibsf.org

Dom. 03/03 – Mondiali – 3a e 4a manche bob a due femminile Whistler (Can) – ore 20.30, diretta streaming www.ibsf.org

Lun. 04/03 – Mondiali – 3a e 4a manche bob a due maschile Whistler (Can) – ore 02.00, diretta streaming www.ibsf.org

SCI ALPINISMO

Dom. 03/03 – CIA – Staffetta maschile e femminile Val Martello (Ita)

Dom. 03/03 – Coppa Italia – Individuale maschile e femminile Chamois (Ao)

SPEED SKATING

Sab. 02/03 – Prima giornata Mondiali All-round a Calgary (Can)

Dom. 03/03 – Seconda ed ultima giornata Mondiali All-round a Calgary (Can)

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Barni / shutterstock.com