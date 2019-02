La settimana del 18-24 febbraio si preannuncia particolarmente ricca, avvincente e appassionante per gli sport invernali che entrano nel loro ultimo mese di competizioni. Sono previste moltissimi gare in un calendario fittissimo pronto a regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati, i riflettori saranno puntati in particolar modo sui Mondiali di sci nordico dove l’Italia cercherà di essere protagonista con Federico Pellegrino. A Seefeld (Austria) si assegnano medaglie pesanti, mentre lo sci alpino ha salutato la propria rassegna iridata e si rituffa nella Coppa del Mondo con il City Event di Stoccolma e gli appuntamenti di Bansko e Crans Montana. Spazio agli Europei di biathlon (la Coppa del Mondo riposa) e allo snowboard con il PGS e il PSL a Secret Garden.

Sport invernali, il calendario delle gare della settimana 18-24 febbraio. Programma, orari e tv

Il programma completo di tutti gli sport invernali della settimana (18-24 febbraio) con la copertura televisiva di RaiSport e di Eurosport. OA Sport vi terrà compagnia con le consuete DIRETTE LIVE testuali.

SCI ALPINO

Lun. 18/02 – Mondiali juniores – 1a prova DH maschile Val di Fassa (Ita) – ore 11.00

Mar. 19/02 – Cdm – City event maschile e femminile Stoccolma (Sve) – ore 17.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Mar. 19/02 – Mondiali juniores – 1a prova DH maschile Val di Fassa (Ita) – ore 11.00

Mar. 19/02 – Mondiali juniores – GS femminile Val di Fassa (Ita) – ore 09.30 e 12.30

Mar. 19/02 – GP Italia giovani/aspiranti – GS maschile Limone (Cn)

Mer. 20/02 – Mondiali juniores – DH maschile Val di Fassa (Ita) – ore 11.00

Mer. 20/02 – Mondiali juniores – SL femminile Val di Fassa (Ita) – ore 09.30 e 12.30

Mer. 20/02 – GP Italia giovani/aspiranti – SL maschile Limone (Cn)

Gio. 21/02 – Cdm – 1a prova DH femminile Crans Montana (Svi) – ore 10.15

Gio. 21/02 – Mondiali juniores – SG maschile Val di Fassa (Ita) – ore 11.00

Ven. 22/02 – Cdm – AC (SG+SL) maschile Bansko (Bul) – ore 09.30 e 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 22/02 – Cdm – 2a prova DH femminile Crans Montana (Svi) – ore 10.15

Ven. 22/02 – Mondiali juniores – SG femminile Val di Fassa (Ita) – ore 11.00

Ven. 22/02 – Mondiali juniores – Team event Val di Fassa (Ita) – ore 18.00

Sab. 23/02 – Cdm – DH femminile Crans Montana (Svi) – ore 10.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 23/02 – Cdm – SG maschile Bansko (Bul) – ore 11.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 23/02 – Mondiali juniores – AC (SG+SL) maschile Val di Fassa (Ita) – ore 10.00 e 14.00

Dom. 24/02 – Cdm – AC (DH+SL) femminile Crans Montana (Svi) – ore 10.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 24/02 – Cdm – GS maschile Bansko (Bul) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 24/02 – Mondiali juniores – AC (SG+SL) femminile Val di Fassa (Ita) – ore 10.00 e 14.00

SCI DI FONDO

Gio. 21/02 – Cdm – Sprint TL maschile e femminile Seefeld (Aut) – qualificazioni ore 12.00, finali ore 14.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 23/02 – Mondiali – Skiathlon femminile e maschile Seefeld (Aut) – ore 11.00 e 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 23/02 – Alpen Cup sr/jr – Sprint TC maschile e femminile Hirschau (Ger)

Sab. 23/02 – Coppa Italia sr/gio/all/asp – Individuale maschile e femminile Asiago (Vi)

Sab. 23/02 – Campionati Italiani juniores – Sprint TL maschile e femminile Asiago (Vi)

Dom. 24/02 – Mondiali – Team sprint TC maschile e femminile Seefeld (Aut) – ore 09.15 e 11.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 24/02 – Campionati Italiani juniores – Individuale TC maschile e femminile Asiago (Vi) + Coppa Italia allievi

Dom. 24/02 – Alpen Cup sr/jr – 20 km TC maschile e 15 km TC femminile Hirschau (Ger)

SALTO CON GLI SCI

Ven. 22/02 – Mondiali – Qualificazioni HS130 maschile Seefeld (Aut) – ore 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 23/02 – Campionati Italiani under 14 Pellizzano (Tn) + gara nazionale under 12/under 14

Sab. 23/02 – Mondiali – HS130 maschile Seefeld (Aut) – ore 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 23/02 – Fis Cup – HS98 maschile e femminile Villach (Aut)

Sab. 23/02 – CoC – HS117 maschile e femminile Brotterode (Nor)

Sab. 23/02 – Alpen Cup sr/jr – Sprint TC maschile e femminile Hirschau (Ger)

Dom. 24/02 – Mondiali – Team HS130 maschile Seefeld (Aut) – ore 13.45

Dom. 24/02 – Fis Cup – HS98 maschile e femminile Villach (Aut)

Dom. 24/02 – CoC – HS117 maschile e femminile Brotterode (Nor)

COMBINATA NORDICA

Ven. 22/02 – Mondiali – Gundersen HS130/10 km maschile Seefeld (Aut) – ore 10.30 e 16.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 23/02 – Campionati Italiani under 14 Pellizzano (Tn) + gara nazionale under 12/under 14

Dom. 24/02 – Mondiali – Team sprint HS130/2,7,5 km Seefeld (Aut) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

BIATHLON

Mer. 20/02 – Europei – Individuale maschile e femminile Minsk (Blr) – ore 14.00 e 17.30, diretta tv Eurosport

Gio. 21/02 – Europei – Staffetta singola e staffetta mista Minsk (Blr) – ore 14.00 e 17.30, diretta tv Eurosport

Sab. 23/02 – Europei – Sprint maschile e femminile Minsk (Blr) – ore 09.00 e 12.00, diretta tv Eurosport

Dom. 24/02 – Europei – Pursuit maschile e femminile Minsk (Blr) – ore 09.00 e 11.00, diretta tv Eurosport

SNOWBOARD

Gio. 21/02 – Fis – SBX maschile e femminile Folgaria (Ita)

Ven. 22/02 – Fis – SBX maschile e femminile Folgaria (Ita)

Sab. 23/02 – Cdm – PGS maschile e femminile Secret Garden (Chn) – ore 07.00

Sab. 23/03 – Coppa Europa – SS maschile e femminile Destne (Cze)

Sab. 23/02 – Coppa Europa – HP maschile e femminile Crans Montana (Svi) – ore 19.00

Dom. 24/02 – Cdm – PSL maschile e femminile Secret Garden (Chn) – ore 07.00

FREESTYLE

Ven. 22/02 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Davos (Svi) – ore 18.30

Sab. 23/02 – Cdm – SX maschile e femminile Sunny Valley (Rus) – ore 09.00

Sab. 23/03 – Coppa Europa – SS maschile e femminile Destne (Cze)

Dom. 24/02 – Cdm – SX maschile e femminile Sunny Valley (Rus) – ore 09.00

SLITTINO ARTIFICIALE

Ven. 22/02 – Cdm – Nation Cup Sochi (Rus) – ore 06.30

Sab. 23/02 – Cdm – Doppio maschile (ore 07.30 e 08.50) e singolo femminile (ore 10.55 e 12.20) Sochi (Rus) – diretta tv Eurosport e diretta streaming www.fil-luge.org

Dom. 24/02 – Cdm – Singolo maschile (ore 06.40 e 08.15) e sprint (ore 10.00, ore 10.35 e ore 11.20) Sochi (Rus) – diretta tv Eurosport e diretta streaming www.fil-luge.org

SLITTINO NATURALE

Dom. 24/02 – Europei juniores – Singolo maschile, singolo femminile e doppio Umhausen (Aut) – ore 09.00

SKELETON

Sab. 23/02 – Cdm – Gara femminile Calgary (Can) – ore 16.30, diretta streaming www.ibsf.org

Dom. 24/02 – Cdm – Gara maschile Calgary (Can) – ore 16.30, diretta streaming www.ibsf.org

SCI ALPINISMO

Dom. 24/02 – Coppa Italia sr/gio – Individuale maschile e femminile Clusone (Ita)

Foto: Valerio Origo