Sport in tv oggi (martedì 19 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 19 febbraio, sarà un’altra giornata ricca di sport: fari certamente puntati sui test di F1 2019. Sul tracciato di Barcellona (Spagna) vedremo le nuove monoposto di questa stagione, soddisfacendo la curiosità degli appassionati, bramosi di godersi lo spettacolo. In pista con la nuova SF90 ci sarà il monegasco Charles Leclerc mentre la Mercedes alternerà i due piloti Valtteri Bottas e Lewis Hamilton (mattina/pomeriggio). Sarà interessante prestare attenzione anche al tennis con alcuni tornei che prenderanno il via, per non parlare della Champions League di calci con gli ottavi di finale e della Coppa del Mondo di sci alpino con lo slalom parallelo di Stoccolma. Un menù ricco tutto da gustare, con OA Sport sempre pronta ad informarvi su tutta la panoramica sportiva. Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, martedì 19 febbraio:

09.00 FORMULA UNO (Test Barcellona) – Prima giornata (diretta televisiva dalle 14.00 alle 18.00 su Sky Sport)

09.30 SCI ALPINO (Mondiali juniores) – GS femminile Val di Fassa (Ita)

11.00 SCI ALPINO (Mondiali juniores) – 1a prova DH maschile Val di Fassa (Ita)

13.30 TENNIS (ATP Marsiglia, primo turno) – Bolelli vs Paire

17.30 SCI ALPINO (Coppa del mondo) – City event maschile e femminile Stoccolma (Sve) (diretta televisiva su Eurosport e su RaiSport)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Coppa CEV) – Budowlani Lodz vs Igor Gorgonzola Novara

18.30 TENNIS (ATP Delrey Beach, primo turno) – Lorenzi vs Smyczek

18.30 TENNIS (ATP Rio de Janeiro, primo turno) – Sonego vs Ramos

20.00 TENNIS (ATP Delrey Beach, primo turno) – Seppi vs Tomic

20.00 TENNIS (ATP Rio de Janeiro, primo turno) – Cecchinato vs Bedene

20.30 TENNIS (ATP Marsiglia, primo turno) – Berrettini vs Chardy (diretta tv su SuperTennis)

21.00 CALCIO (Champions League, ottavi di finale) – Lione vs Barcellona (diretta tv su Sky Sport)

21.00 CALCIO (Champions League, ottavi di finale) – Liverpool vs Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport)

21.30 TENNIS (ATP Rio de Janeiro, primo turno) – Fognini vs Auger-Aliassime (diretta tv su SuperTennis)

Foto: shutterstock.com