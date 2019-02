Atletica, Filippo Tortu pronto a battere il suo record: “Spero di limare almeno un centesimo, ma punto molto anche sui 200”

Filippo Tortu nella stagione all’aperto avrà l’obiettivo di migliorare il proprio primato sui 100 metri. Il 20enne brianzolo lo scorso anno è entrato nella storia dell’atletica italiana abbattendo il muro dei 10 secondi nella gara regina, timbrando un eccezionale 9.99. Come dichiarato in un’intervista all’ANSA, Tortu è pronto ora ad abbassare ulteriormente questo tempo: “Quanti centesimi posso limare? Spero almeno uno”.

L’azzurro però non si concentrerà esclusivamente su questa distanza, ma proverà ad essere grande protagonista anche sui 200 metri, in cui ha già dimostrato di poter fare la differenza: “Punterò molto anche sui 200 metri, forse è la gara in cui posso esprimere al meglio le mie doti e in cui mi trovo meglio”.

Archiviata la breve parentesi delle prove indoor, Tortu tornerà in gara a maggio per iniziare una stagione all’aperto che sarà ricca di appuntamenti importanti, a partire dai Mondiali di staffetta, in cui potrà dare un contributo fondamentale alla 4×100 azzurra: “Si entra subito nel vivo a maggio perché come prima gara ci sono i campionati del Mondo di staffetta a Yokohama che sono fondamentali per qualificarsi ai Mondiali a Doha. Non abbiamo ancora deciso il programma dell’estate, ma sicuramente farò il Golden Gala a Roma e poi molto probabilmente Montecarlo. Non penso alle Olimpiadi di Tokyo, sono concentrato su questa stagione che spero sia ancora più bella di quella fantastica vissuta lo scorso anno”.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIDAL/Colombo