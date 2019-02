Lione-Barcellona oggi, Champions League: orario d’inizio, tv e streaming

Torna l’appuntamento con la massima competizione continentale per club: seconda settimana dedicata agli ottavi di finale d’andata per quanto riguarda la UEFA Champions League. Oggi in campo in terra transalpina Lione e Barcellona per una sfida che ha già la sua favorita, ma che promette comunque spettacolo e grande equilibrio. I padroni di casa francesi infatti vogliono difendere il fattore campo, come accaduto nella fase a gironi contro un avversario sulla carta pericolosissimo del calibro del Manchester City. Ovviamente c’è attesa per vedere in scena il più forte giocatore al mondo: Lionel Messi. Andiamo a scoprire il programma e il palinsesto TV della sfida.

Champions League 2019

Ottavi di finale

Martedì 19 febbraio

Ore 21.00

Lione-Barcellona

Diretta TV su Sky Sport, diretta streaming su SkyGo

Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com