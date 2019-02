Speed skating, Mondiali juniores 2019: Francesco Betti e Laura Peveri le nostre carte da medaglia a Baselga di Piné

E’ tutto pronto sull’altopiano di Piné per la 48esima edizione dei Mondiali 2019 di speed skating che da domani fino a domenica 17 febbraio caratterizzeranno il weekend a Baselga. Una rassegna che con la presenza di 130 atleti provenienti da 24 Paesi vedrà l’assegnazione dei titoli allround (uomini: 500 metri, 1500, 1000 e 5000 – donne: 500, 1500, 1000 e 3000) e quelli su singole distanze. In quest’ultimo caso vedremo anche le gare nelle specialità Mass Start, Team Pursuit e Team Sprint. Pertanto, sull’ovale di Miola di Pinè (Trento) assisteremo ad un grande spettacolo in cui gli azzurrini cercheranno di farsi valere.

Saranno cinque i pattinatori della categoria sotto i 19 anni a rappresentarci in questa rassegna iridata: Federica Maffei e Laura Peveri nel settore femminile e Francesco Betti, Nicky Rosanelli e Pietro Sighel in quello maschile. Le aspettative sono molto alte per quanto riguarda Peveri nella gara di gruppo. La ragazza del Circolo Pattinatori Piné, classe 2001, è in testa alla graduatoria di Coppa del Mondo di questa specialità. E’ molto ben augurante il fatto che Laura si sia imposta proprio a Baselga di Pinè qualche giorno fa nelle Finali di Coppa del Mondo junior, rendendosi protagonista di una prova di pregevole fattura.

Guardando ai ragazzi, Betti è quello con le carte migliori in mano. L’atleta trentino aspira a bissare il bronzo nell’allround che seppe conquistare l’anno passato a Salt Lake City (Stati Uniti). Nella nostra tradizione, solo Andrea Giovannini nel 2002 era stato capace di ottenere una medaglia (bronzo) proprio nell’allround. In questo caso, per la squadra allenata da Enrico Fabris e da Matteo Rigoni vi sono delle possibilità anche perché i pattinatori citati hanno dimostrato non solo qualità importanti dal punto di vista atletico ma anche mentale. E, in una competizione in casa, la testa farà ancor di più la differenza nella massimizzazione della propria prestazione.

Da osservare con attenzione l’Olanda, che in questa manifestazione fa spavento con un parco atleti di grande qualità, ma anche la Norvegia. In particolare Hallgeir Engebråten è un po’ il dominatore del mezzofondo e potrebbe essere uno dei personaggi di questi Mondiali, visti i risultati molto convincenti in World Cup. Allo stesso modo il russo Sergei Loginov è un altro pattinatore da tenere in considerazione come la vittoria nelle Finali di Coppa junior proprio su questo anello di ghiaccio (1500 metri) conferma.

Foto: profilo facebook Francesco Betti