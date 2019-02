Speed skating, Mondiali 2019 oggi (7 febbraio): programma, orari e tv. Tutti gli italiani in gara

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA GIORNATA DEI MONDIALI 2019 DI SPEED SKATING

Da quest’oggi si comincia. L’appuntamento è ad Inzell (Germania), comune tedesco di 4.375 abitanti, situato nella land della Baviera. Dal 7 al 10 febbraio si disputeranno i Mondiali su singole distanze di speed skating (pattinaggio velocità pista lunga). Quattro giorni di gare in cui i pattinatori più forti si sfideranno sull’anello di ghiaccio della Max Aicher Arena per centrare il successo. La Nazionale italiana di Maurizio Marchetto, purtroppo, dovrà rinunciare a una delle carte migliori del proprio mazzo. Nicola Tumolero, bronzo olimpico nei 10000 metri in quel di PyeongChang (Corea del Sud), ancora non ha recuperato da quello sfortunato infortunio nel corso dei Giochi. Lui che, oro continentale nei 5000 metri, aveva chance per regalare al Bel Paese grandi soddisfazioni.

Tuttavia le frecce azzurre non si limitano a Tumolero. La stagione corrente ha portato ad alcuni riscontri significativi. Ci si riferisce a Francesca Lollobrigida. La romana, uscita delusa e quasi sconfortata dalle Olimpiadi Invernali, ha trasformato l’amarezza di quella mass start in energie positive per mettersi in discussione e ricominciare da campo. In Corea del Sud le cose non sono andate nel miglior modo possibile e quindi si è scelto di alzare la posta in palio: non più solo mass start ma anche 1500 e 3000 metri. I risultati sono stati considerevoli, suggellati dal bronzo continentale nell’all-round a Collalbo (Italia). Quest’oggi la vedremo nei 3 km e le speranze sono quelle di un ottimo piazzamento mentre avremo nei 5000 metri il trio Michele Malfatti, Andrea Giovannini e Davide Giotto. A completamento la team sprint con Yvonne Daldossi, Francesca Bettrone e Noemi Bonazza.

Di seguito il programma della prima giornata dei Mondiali su singole distanze che godrà della copertura streaming del canale ISU e della DIRETTA LIVE di OA Sport.

Giovedì 7 febbraio

16.00 Team Sprint donne – Yvonne Daldossi, Francesca Bettrone, Noemi Bonazza

16.17 Team Sprint uomini

16.45 3000 metri donne – Francesca Lollobrigida

17.54 5000 metri uomini – Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Davide Ghiotto

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: comunicato FISG