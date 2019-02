Sorteggio gironi Coppa Davis 2019 oggi: orario, tv, streaming e possibili avversarie dell’Italia

Oggi giovedì 14 febbraio (ore 18.00) si svolgerà il sorteggio dei gironi delle Finali di Coppa Davis 2019 che andranno in scena alla Caja Magica di Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre. Le 18 Nazionali ammesse agli atti conclusivi della storica competizione a squadre di tennis saranno divise in sei gruppi da tre formazioni ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta: le vincitrici dei sei raggruppamenti e le due migliori seconde accederanno ai quarti di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta che porterà all’assegnazione della celeberrima Insalatiera.

Si preannuncia grande spettacolo sul cemento della capitale iberica per la prima edizione del torneo che si disputa col rinnovato format che sta facendo discutere gli appassionati di questo sport. Oggi conosceremo la composizione dei vari gironi e potremo così farci un’idea di quello che ci aspetterà nella prima fase delle Finali di Coppa Davis, quali saranno gli incroci che vedremo nei primi giorni di competizione e quali saranno le candidate al passaggio del turno anche se molto dipenderà da quali big si presenteranno all’appuntamento.

L’Italia si è qualificata dopo aver sconfitto l’India sull’erba di Calcutta e ora gli azzurri sperano di farsi strada nella competizione, la nostra Nazionale è stata inserita in seconda fascia in base al ranking e dunque potrebbe incrociare una testa di serie tra Francia, Croazia, Argentina, Gran Bretagna, Belgio, USA ma sicuramente i ragazzi di Corrado Barazzutti eviteranno altre big come Spagna, Serbia, Germania e Australia che si trovano in seconda fascia.

Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario completo e l’orario d’inizio del sorteggio dei gironi delle Finali di Coppa Davis 2019. L’evento sarà visibile in diretta streaming sul sito della competizione.

SORTEGGIO FINALI COPPA DAVIS 2019: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO:

18.00 Sorteggio gironi Finali Coppa Davis 2019

SORTEGGIO FINALI COPPA DAVIS 2019: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

SORTEGGIO FINALI COPPA DAVIS 2019: IL REGOLAMENTO

Le 18 Nazionali qualificate (le 4 semifinaliste della passata stagione, le 12 vincitrici del primo turno, le 2 wild card) verranno suddivise in sei gironi da tre squadre ciascuno. Le 18 Nazionali partecipanti sono state suddivise in tre fasce in base al ranking, in ogni girone finirà una squadra proveniente da ciascuna fascia.

Le tre Nazionali inserite nello stesso gruppo si affronteranno tra loro una solo volta, verranno giocati due singolari e un doppio al meglio dei tre set con tie-break. Le vincitrici dei sei gironi e le due migliori seconde si qualificano ai quarti dove verrà mantenuto lo stesso format di gara, poi a seguire semifinali e finale per l’assegnazione della Coppa Davis 2019.

SORTEGGIO FINALI COPPA DAVIS 2019: LE TRE FASCE

PRIMA FASCIA:

Francia

Croazia

Argentina

Belgio

Gran Bretagna

USA

SECONDA FASCIA:

Spagna

Serbia

Australia

Italia

Germania

Kazakhstan

TERZA FASCIA:

Canada

Giappone

Colombia

Paesi Bassi

Russia

Cile

