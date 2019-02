Sorteggio Coppa Davis 2019, le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. USA e Canada sfidanti complessi per i quarti di finale

Si è svolto pochi minuti fa il sorteggio delle finali di Coppa Davis che si terranno dal 18 al 24 novembre 2019 alla Caja Magica di Madrid, Spagna. All’Italia sono toccati in sorte i team degli Stati Uniti e del Canada. Gli USA erano già qualificati per le finali avendo raggiunto la semifinale lo scorso anno, mentre i canadesi hanno superato al match decisivo la Slovacchia nel confronto preliminare di inizio febbraio.

Al netto delle possibilità, che esistono, di rinunce in contrasto con il nuovo format della Coppa Davis, il cammino dell’Italia si rivela non semplice, nell’eventualità in cui si voglia andare a centrare un posto nei quarti di finale, sul cemento della Caja Magica. Questo perché gli Stati Uniti, ora che è tornato Bob Bryan a far compagnia al gemello Mike, hanno un doppio di una certa importanza (16 Slam insieme) per poter supportare John Isner. Ad oggi è troppo presto per parlare di chi ci sarà a novembre, ma sarà tutta da verificare la possibilità di esplosione definitiva di Frances Tiafoe, uno dei nomi più interessanti della nuova generazione del tennis mondiale. Da dietro spingono anche Steve Johnson, Taylor Fritz e il mai domo Sam Querrey: per farla breve, sono davvero tante le opzioni disponibili per gli americani.

Per quel che riguarda il Canada, invece, molto dipende da due fattori: la partecipazione di Milos Raonic, la crescita di Denis Shapovalov e quello che farà vedere nel corso della stagione Felix Auger-Aliassime, il diciottenne che punta a farsi rivale dei vari Alexander Zverev, Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas in un prossimo futuro. Il punto debole può essere il doppio, visto che, dopo il ritiro dell’incredibilmente longevo Daniel Nestor (che ha detto basta col tennis a 46 anni), non c’è all’orizzonte un vero specialista, cosa che potrebbe essere penalizzante in caso di arrivo al terzo incontro sia con gli USA che con l’Italia.

In breve, dovrà esser fatta particolare attenzione a far bene, al netto di chi sarà a Madrid e chi no: risultati positivi possono portare ai quarti di finale oppure al mantenimento della partecipazione nel Gruppo Mondiale per il 2018, ma risultati negativi potrebbero spedire al 17° e 18° posto complessivo nella graduatoria complessiva di tutti i gironi. In quel caso si aprirebbero le porte infernali dei gruppi zonali, che l’Italia ha lasciato non più tardi di sette anni e mezzo fa.

Foto: Dana Gardner / Shutterstock