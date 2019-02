Sollevamento pesi, Nino Pizzolato torna in gara dopo la squalifica! L’azzurro in Cina per la Coppa del Mondo

Nino Pizzolato è pronto per tornare in pedana, nel weekend sarà infatti protagonista nella tappa della Coppa del Mondo di sollevamento pesi che andrà in scena a Fuzhou (Cina). Il nostro portacolori, impegnato nella categoria 81 kg, vestirà la maglia azzurra dopo aver scontato una squalifica: i 10 mesi di stop non hanno comunque scalfito il morale del classe 1996, bronzo ai Mondiali 2017 e desideroso di rimettersi in gioco per inseguire la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (l’appuntamento è in Asia è una gara silver).

L’azzurro ha dovuto perdere quattro chilogrammi in seguito al cambio di categoria imposto dal regolamento ma l’entusiasmo è quello dei giorni migliori come ha dichiarato al portale federale: “Emozioni, grinta, voglia di fare e di tornare su quella pedana che tante emozioni mi ha regalato. Intanto torno con 4 kg in meno, visto che il cambio di categoria mi ha obbligato a scendere da 85 a 81 kg; ho dovuto togliere qualche sfizio, ma è un sacrificio che faccio volentieri per lo sport che amo. Per il resto questo periodo di stop è stato utile a conoscermi meglio. Mi sono allenato molto tempo da solo. Nel mio box, a casa, ho allestito uno spazio dove eravamo solo io e il bilanciere, molto ‘old school’. È un’emozione inspiegabile; in quei momenti sono concentratissimo, tutti i pensieri vanno via e sono solo io e il mio bilanciere. Ora sono tornato ad allenarmi al CPO in grande serenità. L’importante è crederci fino alla fine ed io l’ho fatto, lo farò e, se Dio vuole, riuscirò a farcela”.

Ha parlato anche il DT Sebastiano Corbu: “Abbiamo scelto di mandare Nino alla Coppa del Mondo in Cina non tanto per il punteggio, visto che pensiamo che si possa fare di più sicuramente all’Europeo, essendo una gara Gold, quanto per rompere il ghiaccio e riprendere confidenza con i suoi avversari attuali nella nuova categoria di peso. L’importante è che Nino sia in buona forma fisica e abbia una grande motivazione, questo è il sale di tutto”.

Foto: Federpesistica