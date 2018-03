Sollevamento pesi, SHOCK Antonino Pizzolato! Squalificato 10 mesi, obbligava i compagni minorenni a guardare video porno!

Ha dell’incredibile ciò che è accaduto alla vigilia degli Europei di sollevamento pesi, che si stanno disputando in questi giorni in quel di Bucarest. Una delle stelle della nazionale italiana, Antonino Pizzolato, tra i talenti più puri del Bel Paese nella specialità e medaglia iridata in carica nei -85 kg, è stato squalificato per 10 mesi dalla Federazione.

Il motivo lo si legge nel particolare sulle pagine della Gazzetta dello Sport: “Minacce, intimidazioni, atti di prevaricazione, anche di violenza fisica in alcuni casi. Video pornografici mostrati per vantare le proprie arti amatorie ai propri compagni, molti dei quali minorenni”. Stop fino al 7 novembre, non sarà presente ovviamente sulle pedane rumene per battagliare in chiave europea (e, salvo perdoni da parte della Federazione, nemmeno ai Mondiali).

Ora, ovviamente, a rischio c’è l’intera carriera del pesista siciliano, che dovrà riuscire a superare questo momento e ripartire da zero. “L’atleta ha ammesso le proprie responsabilità, c’è stata una squalifica di 10 mesi che dal punto di vista procedurale equivale a un patteggiamento. Sul piano sportivo il procedimento è chiuso, speriamo che su quello della giustizia ordinaria le parti chiudano la questione. Le informazioni ci sono giunte prima di Natale, la federazione ha immediatamente fatto ciò che doveva. Nella Fipe non tolleriamo nessun comportamento che non sia etico e che non si adegui alla convivenza civile”, le parole di Antonio Urso alla Rosea.

Dichiarazioni simili anche per il responsabile Sebastiano Corbu: “La giustizia sportiva ha fatto le sue valutazioni. Per noi il ragazzo può essere recuperato. Tornato “libero”, dovrà ripartire da zero e potrà dimostrare di essere maturato”.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Federpesistica