Softball, l’Italia prosegue l’Asia Pacific Cup con una vittoria e una sconfitta. Domani l’ultima partita

Penultima giornata di Asia Pacific Cup per l’Italia del softball: così come nel primo giorno di partite, arrivano una vittoria e una sconfitta nella notte australiana.

La vittoria arriva contro la Nuova Zelanda, piegata con un 5-2 arrivato dopo una certa lotta. Apre un errore della difesa azzurra che costa un punto, subito pareggiato Amanda Fama con un solo-homer a sinistra. Erika Piancastelli sfrutta tutte le opportunità che arrivano dopo il suo singolo e va a prendersi il punto del 2-1, e si è solo al primo inning. Nel secondo arriva il pari neozelandese con due singoli e una rivedibile difesa azzurra: dal 2-2, però, le italiane non sbagliano più niente e concretizzano la loro superiorità nella quarta e quinta ripresa. Prima Brandi, dopo un singolo, lascia il posto a Susanna Soldi che corre a casa sulla valida di Elisa Cecchetti, quindi un doppio di Piancastelli, una volata di sacrificio di Bassi e un singolo di Fabrizia Marrone chiudono sul 5-2 la contesa.

Contro la seconda miglior squadra al mondo, il Giappone, c’è invece poco da fare: 1-11. In realtà la partita, fino al terzo inning, esiste, perché dopo un triplo di Sugama e un singolo di Harada sono Bettinsoli e Fama a costruire l’1-2. Subito dopo, però, le giapponesi trovano sei punti da altrettante valide e chiudono, nei fatti, la partita. L’Italia giocherà ora contro una tra Australia e Nuova Zelanda per stabilire la posizione finale in classifica (quinta o sesta).

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: FIBS / K73 – Oldmanagency