Softball, Italia sesta nell’Asia Pacific Cup dopo la sconfitta con l’Australia. Vittoria finale alla Cina

L’Italia chiude al sesto posto l’Asia Pacific Cup, terminando con una sconfitta contro l’Australia il proprio cammino a Sydney nella partita valevole per la quinta posizione nel torneo.

L’Australia, già vincitrice sulla Nuova Zelanda poche ore prima, passa subito in vantaggio con triplo di Cameron e singolo di White. Dal primo inning fino al sesto non accade nulla di particolare, visto che Greta Cecchetti e Sandra Holden controllano bene la situazione, ma nell’ultimo un doppio di Sorensen, un bunt di sacrifico e uno squeeze play consentono alle aussie di andare avanti sullo 0-2. Le azzurre si fanno allora arrembanti, con Brandi e Bassi agli angoli del diamante, ma tutto ciò che arriva è una battuta di Elisa Princic che porta in dote il solo punto dell’1-2.

Nella finale, il successo è della Cina su Cina Taipei per 4-3 all’ottava ripresa, al termine di un incontro particolarmente acceso. Eliminazioni in semifinale sia per il Giappone che per le Travelodge Aussie Spirit.

Credits: FIBS / K73 – Oldmanagency