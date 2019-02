Snowboardcross, Mondiali 2019: Omar Visintin e Michela Moioli si tingono d’argento nella gara a squadre mista. Vincono gli Stati Uniti

Omar Visintin e Michela Moioli regalano all’Italia una splendida medaglia d’argento nella prima storica gara a squadre mista dei Mondiali di snowboardcross a Solitude (USA). In questo format inedito, i due azzurri hanno saputo esprimersi al meglio e far valere le proprie qualità per centrare questo grande risultato. Oro conquistato dai padroni di casa statunitensi Mick Dierdorff e Lindsey Jacobellis, che rispettano il pronostico e vanno ad imporsi in finale. Il bronzo va invece alla Germania con Paul Berg e Hanna Ihedioha.

La seconda coppia azzurra formata da Emanuel Perathoner e Francesca Gallina chiude invece ai piedi del podio, dovendosi accontentare della quarta posizione visto l’ultimo posto in finale. La terza squadra italiana, formata da Michele Godino e Raffaella Brutto, era stata invece eliminata ai quarti di finale, chiudendo al terzo posto la propria batteria. L’Italia ottiene così la terza medaglia nel cross in questa rassegna iridata dopo quelle di bronzo nell’individuale di Perathoner e Moioli. Da domani gli azzurri proveranno invece ad aumentare ulteriormente questo bottino nelle gare di parallelo.

alessandro.farina@oasport.it

Foto: Alfaguarilla / Shutterstock.com