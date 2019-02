Snowboardcross, Mondiali 2019: oggi la prova a squadre. Orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi (domenica 3 febbraio) alle 19.00 ora italiana si svolgerà la prova a squadre mista dei Mondiali di snowboardcross a Solitude (USA). Sarà l’ultima gara del cross in programma in questa rassegna iridata e c’è attesa per vedere in azione questo format inedito. L’Italia, dopo aver conquistato due bronzi nell’individuale con Michela Moioli ed Emanuel Perathoner, proverà ad aumentare il proprio bottino e salire sul podio anche in questa gara.

La prova a squadre odierna verrà trasmessa in diretta streaming su RaiPlay, mentre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento. Di seguito il programma completo con gli orari italiani.

Domenica 3 febbraio

19.00 Finali snowboardcross a squadre

alessandro.farina@oasport.it

Foto: Alfaguarilla / Shutterstock.com