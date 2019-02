Snowboardcross, Mondiali 2019: domani la gara a squadre mista, Michela Moioli ed Emanuel Perathoner sognano un’altra medaglia

Domani si svolgerà la gara a squadre mista dei Mondiali di snowboardcross a Solitude (USA). Dopo le emozionanti prove individuali di ieri e il giorno di riposo odierno, si tornerà sulla neve per l’ultima gara del cross di questa rassegna iridata. Una competizione molto attesa, visto che di fatto si tratta di un debutto, non essendoci precedenti con questo format in gare FIS.

Al momento non sono ancora state ufficializzate le coppie in gara, ma viene logico pensare che la squadra di punta azzurra sia formata dai due medagliati nell’individuale, ovvero Michela Moioli ed Emanuel Perathoner. Entrambi potranno quindi sognare di mettersi al collo un’altra medaglia dopo quella di bronzo e vista la performance di ieri le possibilità ci sono tutte. La loro classe ed esperienza li pone infatti sulla carta tra i favoriti, ma visto il format inedito è comunque difficile fare pronostici.

Per quanto riguarda invece le altre Nazioni in grado di lottare per il podio, dovremmo trovare in prima linea i padroni di casa degli Stati Uniti, che hanno già festeggiato l’oro nella gara maschile con Mick Dierdorff. Tra le altre squadre pericolose citiamo Francia, Germania, Spagna e Canada, tutte con atleti in grado di fare la differenza.

Foto: Alfaguarilla / Shutterstock.com