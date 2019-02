Snowboardcross, Coppa del Mondo Feldberg 2019: la gara a squadre mista cancellata per il forte vento

Deve essere rimandato il debutto in Coppa del Mondo della gara a squadre mista di snowboardcross. Dopo la prima storica apparizione ai Mondiali, oggi a Feldberg (Germania) non è stato possibile disputare la competizione a causa del maltempo. Le forti raffiche di vento hanno infatti costretto gli organizzatori a cancellare la gara a squadre mista prevista per le ore 10.00.

In gara ci sarebbero dovute essere ben tre coppie azzurre: la prima formata da Emanuel Perathoner e Michela Moioli, la seconda da Omar Visintin e Raffaella Brutto e la terza da Lorenzo Sommariva e Sofia Belingheri. La prossima tappa di Coppa del Mondo sarà il 2 marzo a Baqueira Beret (Spagna), in cui si svolgerà però solo la gara individuale.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alfaguarilla / Shutterstock.com