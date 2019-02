Snowboardcross, Coppa del Mondo Feldberg 2019: azzurri convincenti in qualifica, terza Michela Moioli

Si sono disputate le qualificazioni, maschili e femminili, per le prove individuali di snowboardcross di Feldberg (Germania) valevoli per la Coppa del Mondo 2019. Ottime notizie sul fronte italiano, con un en plein davvero eccellente e tutti i nostri atleti che avanzano alle finali.

Tra gli uomini, per esempio, migliore prestazione per l’australiano Cameron Bolton in 49.74 (ottenuto nella seconda manche) davanti al canadese Eliot Grondin con 50.34 e lo statunitense Jake Vedder con 50.45. Si qualificano in ottava posizione Lorenzo Sommariva con il tempo di 50.69, mentre è nono Emanuel Perathoner in 50.87. In 16esima posizione troviamo Matteo Menconi in 50.98, davanti a Omar Visintin in 51.05, mentre raggiungono la finale anche Michele Godino 24esimo in 51.41 e Paolo Cordi, 28esimo con il tempo di 51.51.

Per quanto riguarda le donne, comanda la classifica la statunitense Lindsey Jacobellis con il tempo di 52.75 ottenuto nella seconda discesa, davanti alla ceca Eva Samkova con 52.78, mentre è terza la nostra Michela Moioli con 53.43 piazzato nella prima manche. Per i nostri colori passano il turno anche Francesca Gallina, sesta in 54.28, quindi Raffaella Brutto, decima con 54.81, quindi Sofia Belinghieri è 15esima con 55.25.

Foto: Michela Moioli Alfaguarilla / Shutterstock.com