Snowboard, Mondiali 2019: nel PSL femminile vittoria dell’elvetica Julie Zogg, fuori agli ottavi Nadya Ochner

L’elvetica Julie Zogg vince lo slalom parallelo dei Mondiali snowboard in corso a Park City: negli States la svizzera si mette al collo la medaglia d’oro superando nella big final l’ucraina Annamari Dancha per 0″85, mentre il bronzo va alla tedesca Ramona Theresia Hofmeister, che nella small final supera per 0″90 la russa Maria Valova.

I due successi sono arrivati sul tracciato blu, apparso il più rapido per tutta la gara, anche se in semifinale l’ucraina aveva battuto la tedesca sorprendendola dal tracciato rosso, mentre la russa era caduta, lasciando strada all’elvetica. Nei quarti invece erano arrivati errori pesanti per la tedesca Selina Joerg, poi quinta, e per la polacca Aleksandra Krol, alla fine ottava. Tra le due l’altra elvetica Patrizia Kummer, sesta, e l’austriaca Sabine Schoeffmann.

Proprio l’austriaca aveva fatto fuori nel turno precedente l’unica azzurra tra le migliori 16, infatti l’azzurra Nadya Ochner era stata subito eliminata agli ottavi. La 25enne nativa di Merano non ha trovato l’acuto in questa rassegna iridata ed oggi è stata estromessa dopo aver commesso un grave errore nelle prime porte che di fatto ha compromesso la sua run, venendo sconfitta per 1.68 dall’austriaca Sabine Schoeffmann. Per lei la 12ma piazza conclusiva rappresenta comunque il miglior risultato in carriera nella rassegna iridata.

Foto: FISI