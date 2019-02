Snowboard, Mondiali 2019: gli azzurri cercano riscatto nel PSL dopo la delusione di ieri

Dopo la prestazione deludente nel PGS, gli azzurri cercheranno di riscattarsi nel PSL odierno dei Mondiali di snowboard a Park City (USA). I nostri portacolori non hanno trovato il gusto feeling col tracciato di ieri, ottenendo complessivamente dei risultati ben al di sotto di quelle che erano le aspettative della vigilia, visti gli ottimi precedenti nelle gare di Coppa del Mondo.

Chi ha maggiormente voglia di rivalsa è Roland Fischnaller. Il veterano azzurro ieri non è riuscito a superare nemmeno le qualificazioni, ma oggi potrebbe essere tutta un’altra storia, visto che in slalom lui può fare davvero la differenza, come accaduto nel 2015, quando in questa specialità si laureò campione del mondo a Lachtal. Uno slalom che potrebbe sorridere diversamente anche ad Aaron March, anche lui sicuramente più adatto a questo tipo di gara.

Il più brillante dei nostri ieri è stato invece Edwin Coratti, che oggi proverà a fare un ulteriore passo in avanti per lottare per le medaglie. Il settimo posto di ieri gli sta comunque stretto e anche lui cercherà di tramutare la delusione in ulteriore forza per centrare il risultato. Proverà a stupire Daniele Bagozza, sottotono ieri. Al femminile invece Nadya Ochner, che ieri è stata eliminata subito agli ottavi, cercherà di ritrovare il grande acuto, anche se non sarà facile visto che nelle ultime gare di slalom non ha inciso.

