Snowboard, Mondiali 2019: Dmitry Loginov vince a Park City, settimo Edwin Coratti

Un Millenial in trionfo in quel di Park City. In terra statunitense è andato in scena oggi il Mondiale per quanto riguarda il PGS di snowboard parallelo e, alla seconda partecipazione iridata in carriera, Dmitry Loginov, russo classe 2000, è riuscito a conquistare la medaglia d’oro. Una vittoria davvero fatta di gran classe: potrebbe essere sbocciato oggi il nuovo fenomeno della disciplina.

Due podi in carriera, entrambi però nello slalom. Oggi sin dalle qualifiche il russo ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto a tutti i rivali, che si sono a mano a mano autoeliminati (a partire dal campione olimpico Nevin Galmarini, eliminato nelle qualifiche). Loginov è andato avanti turno dopo turno superando davvero con facilità, su una pista durissima, tutti gli avversari. In finale lo sloveno Tim Masnak ci ha provato, ma si è dovuto arrendere, conquistando l’argento. Di bronzo, con il successo su Wild nella Small Final, il tedesco Stefan Baumeister.

Ci si aspettava tanto dall’Italia: gli azzurri erano andati sul podio nella specialità in stagione per ben tre volte. Eliminati dalle qualifiche l’attesissimo Roland Fischnaller ed il giovane Daniele Bagozza, niente da fare neanche per Aaron March ed Edwin Coratti, battuti rispettivamente da Kosir e da Loginov. Coratti, che ha passato il primo turno, risulta il migliore degli azzurri con la settima piazza.

Foto: Lapresse