Maurizio Bormolini, doppia Coppa del Mondo! Trionfo nell’assoluta e in gigante. a Val St. Come secondo Coratti, terza Dalmasso

L’Italia dello snowboard parallelo non scende mai dal podio. Altro weekend di Coppa del Mondo, altra gara con azzurri ad esultare in top-3. Sono due i podi conquistati dal Bel Paese nel primo di due PGS in quel di Val. St. Come (Canada).

Tra gli uomini torna a farsi vedere Edwin Coratti che in stagione non era stato convincente, non salendo mai sul podio. L’azzurro trova una giornata eccezionale che si ferma solo nella Big Final: ad imporsi di 17 centesimi è lo svizzero Dario Caviezel. Terza posizione per il padrone di casa canadese Arnaud Gaudet.

Eliminato ai quarti di finale Maurizio Bormolini che continua a dominare tutte le classifiche di Coppa, fuori nello stesso turno anche Gabriel Messner e Daniele Bagozza, mentre Aaron March e Mirko Felicetti si arrendono agli ottavi. Per Bormolini, però, c’è una piacevole coda a questa gara. Con questo quinto posto, infatti, sono sue sia la Coppa del Mondo assoluta, con due gare di anticipo, che quella di gigante, che ne conta invece ancora una da disputare. Confermato il trionfo della passata annata.

Terzo podio stagionale per Lucia Dalmasso: l’azzurra, bronzo anche alle Olimpiadi, chiude terza imponendosi nella Small Final sull’elvetica Flurina Neva Baetschi. A vincere è la tedesca Ramona Theresia Hofmeister che batte di dodici centesimi Tsubaki Miki. Fuori agli ottavi Jasmin Coratti ed Elisa Caffont.