Snowboard, Michela Moioli nella storia: italiana più medagliata di sempre ai Mondiali. Tutti i podi azzurri

Michela Moioli è diventata l’italiana più medagliata di sempre ai Mondiali: oggi la Campionessa Olimpica di snowboardcross ha conquistato il terzo bronzo consecutivo, a Park City (USA) è salita sul terzo gradino del podio come a Sierra Nevada 2017 e a Kreischberg 2015. La bergamasca ha così eguagliato i record di Roland Fischnaller (due bronzi e un argento tra PSL e PGS) e Dagmar Mair Unter Der Eggen (oro nel PSL nel 1997, oltre a un argento e un bronzo). Di seguito tutte le medaglie conquistate dell’Italia nella sua storia ai Mondiali di snowboard.

Ecco tutte le medaglie italiane maschili nei Mondiali di snowboard:

2017 Solitude (USA) SBX 1. DIERDORFF Mick (USA) 2. DOUSCHAN Hanno (AUT) 3. PERATHONER Emanuel (ITA)

2015 Kreischberg (AUT) SBX 1. MATTEOTTI Luca (ITA) 2. HILL Kevin (AUS) 3. HOLLAND Nate (USA)

2013 Stoneham (CAN) PSL 1. MARGUC Rok (SLO) 2. REITER Justin (USA) 3. FISCHNALLER Roland (ITA)

2013 Stoneham (CAN) PGS 1. KARL Benjamin (AUT) 2. FISCHNALLER Roland (ITA) 3. WILD Vic (RUS)

2011 La Molina (SPA) PGS 1. KARL Benjamin (AUT) 2. MARGUC Rok (SLO) 3. FISCHNALLER Roland (ITA)

2001 Madonna di Campiglio (ITA) GS 1. ANDERSON Jasey Jay (CAN) 2. KOSIR Dejan (SLO) 3. FEICHTER Walter (ITA)

1997 San Candido (ITA) PSL 1. JACOBY Mike (USA) 2. MESSNER Elmar (ITA) 3. KROSCHEWSKI Bernd (GER)

1997 San Candido (ITA) GS 1. PRUGGER Thomas (ITA) 2. JACOBY Mike (USA) 3. PRICE Ian (USA)

1996 Lienz (AUT) PSL 1. RUDIFERIA Ivo (ITA) 2. KRUG Rainer (GER) 3. PRAMSTALLER Helmut (AUT)

Tutte le medaglie italiane femminili nei Mondiali di snowboard:

2019 Solitude (USA) SBX 1. SAMKOVA Eva (Cze) 2. BANKES Charlotte (GBR) 3. MOIOLI Michela (ITA)

2017 Sierra Nevada (SPA) SBX 1. JACOBELLIS Lindsey (USA) 2. TRESPEUCH Chloé (FRA) 3. MOIOLI Michela (ITA)

2015 Kreischberg (AUT) SBX 1. JACOBELLIS Lindsey (USA) 2. MOENNE LOCCOZ Nelly (FRA) 3. MOIOLI Michela (ITA)

2001 Madonna di Campiglio (ITA) PSL 1. RUBY Karine (FRA) 2. BLANC Isabelle (FRA) 3. RANIGLER Carmen (ITA)

2001 Madonna di Campiglio (ITA) GS 1. RUBY Karine (FRA) 2. BLANC Isabelle (FRA) 3. MAIR UNTER DER EGGEN Dagmar (ITA)

1999 Berchtesgaden (GER) PSL 1. POSCH Marion (ITA) 2. BLANC Isabelle (FRA) 3. FARMAND Sandra (GER)

1999 Berchtesgaden (GER) GS 1. PARINI Margherita (ITA) 2. TRETTEL Lidia (ITA) 3. VAN ERT Sondra (USA)

1997 San Candido (ITA) PSL 1. MAIR UNTER DER EGGEN Dagmar (ITA) 2. RUBY Karine (FRA) 3. BIRKL Marie (SWE)

1997 San Candido ITA SL 1. RENOTH Heidi (GER) 2. MAIR UNTER DER EGGEN Dagmar (ITA) 3. FOURNIER Dorothée (FRA)

1997 San Candido ITA GS 1. VAN ERT Sondra (USA) 2. RUBY Karine (FRA) 3. PARINI Margherita (ITA)

1996 Lienz AUT PSL 1. POSCH Marion (ITA) 2. BOERMA Marcella (NED) 3. VAN ERT Sondra (USA)

