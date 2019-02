Short track, Coppa del Mondo Dresda 2019: Martina Valcepina in evidenza nei 500 metri, staffetta maschile italiana in semifinale

Giornata decisamente intensa a Dresda (Germania), sede della penultima tappa di Coppa del Mondo di short track. Sul ghiaccio tedesco sono andati in scena i primi turni di varie specialità.

Nella prima serie dei 1000 metri femminili Cynthia Mascitto ottiene un ottimo secondo posto nella propria heat, staccando il biglietto per i quarti di finale, insieme all’americana Maame Biney. Stesso discorso per Lucia Peretti che, alle spalle della polacca Natalia Maliszewska, accede al prossimo turno dove non ci sarà invece Nicole Botter Gomez, giunta quinta nella heat vinta dalla francese Aurelie Monvoisin. Sul versante maschile Mattia Antonioli (secondo alle spalle del francese Dmitry Migunov) e Marco Giordano (rientrato tra i migliori tempi dei terzi classificati) saranno nei quarti di finale. Niente da fare per il bronzo iridato juniores nei 500 e 1500 metri Pietro Sighel, quarto in una batteria anche piuttosto complicata con il coreano Dae Heon Hwang (vittorioso in 1’24″739) e con il canadese Samuel Girard (1’24″987), atleti di un certo profilo del panorama internazionale.

Successivamente, nei 1500 metri, l’unica a superare i quarti nel settore femminile per i nostri colori è Elena Viviani, seconda nella heat 2 alle spalle della russa Ekaterina Konstantinova e davanti ad Arianna Valcepina. Niente da fare anche per l’altra Valcepina di casa Italia, Martina, oro in questa specialità l’anno passato agli Europei su questa stessa pista, non trovando però mai il ritmo giusto e giungendo quarta nella batteria vinta dalla fuoriclasse olandese Suzanne Schulting, oro nell’overall continentale a Dordrecht (Olanda). Tra gli uomini, bene sia Tommaso Dotti che Yuri Confortola. Il classe ’93, nativo di Milano, è secondo nella heat vinta dal coreano Hyo Jun Lim, gareggiando con estrema autorità. Bene anche Confortola, reduce dall’oro continentale nei 3000 metri sul ghiaccio olandese, che ha conseguito anch’egli il secondo tempo, perdendo di un soffio la propria batteria allo sprint nei confronti del forte canadese Charles Hamelin. Eliminato invece Andrea Cassinelli, quarto nella terza batteria vinta dal coreano Gun Woo Kim.

Nei 500 metri femminili Valcepina (Martina) si è espressa su ottimi livelli vincendo la propria heat (43″311), davanti all’ungherese Petra Jaszapati (43″479) e alla russa Emina Malagich (43″494), dimostrando di essere in condizione in questa specialità. Tra gli uomini niente da fare per Cassinelli, Sighel e per Antonioli non in grado di centrare l’obiettivo qualificazione, dovendo fare i conti con la forza dei rivali. Nella seconda serie dei 1000 metri femminili solo Viviani sarà ai quarti, essendo anche stata danneggiata dalla francese Tifany Hout Marchand nel corso dell’ultima heat. Mascitto ed Arianna Valcepinta purtroppo sono uscite di scena. Un esito non così dissimile nella gara maschile dove il solo Dotti rientra nel novero dei qualificati (terzo nella penultima batteria ma nei 5 migliori crono di ripescaggio) a differenza di Giordano e di Confortola. Infine nelle staffette gli azzurri staccano il biglietto per le semifinali in una batteria dove è successo un po’ di tutto e in cui non hanno concluso la loro prova l’Australia e la Corea del Sud. Meno fortunate le ragazze, penalizzate nel corso della loro gara e dunque estromesse senza possibilità di appello.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico