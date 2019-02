Hockey ghiaccio, EBEL 2019: crolla Bolzano in casa degli ungheresi del Fehervar AV19

Crolla Bolzano nella penultima giornata della regular season del campionato austriaco di EBEL: le Foxes subiscono una sonora sconfitta (5-1) in casa degli ungheresi del Fehervar AV19. La compagine italiana, che veniva da un ottimo periodo di forma, non approfitta quindi del passo falso del Salisburgo, battuto a sorpresa dai cechi dello Znojmo per 5-2.

Le Volpi non entrano mai in partita questa sera, come attestano i primi due periodi della sfida, chiusi con il punteggio di 3-0 in favore dei padroni di casa. Ad aprire le marcature è Janos Hari al 9′, servito da Csanad Erdely. L’ungherese è il protagonista anche della seconda frazione: prima manda in porta il finlandese Harri Tikkanen in situazione di powerplay e poi realizza la doppietta personale su assist del connazionale Andrew Sarauer. Il Fehervar AV19 trova il 4-0 al 5′ dell’ultimo terzo con il sigillo ancora in superiorità numerica di Aron-Sandor Reisz, imbeccato da Tikkanen. Il gol della bandiera ospite arriva a 5 minuti dal termine e porta la firma di Daniel Frank, cui segue la rete del definitivo 5-1 siglata dal finnico Arttu Luttinen.

Prossimo ed ultimo appuntamento per Bolzano nella stagione regolare di EBEL domenica alle 17:30 in casa degli austriaci del Villach, in cui le Foxes si giocheranno il piazzamento in quarta posizione con il Salisburgo, impegnato in un match tutt’altro che semplice proprio sul campo in cui stasera è caduta Bolzano. Per la classifica completa della regular season di EBEL 2019 clicca QUI.



Foto: Carola Fabrizia Semino