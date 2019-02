Snowboard, Daniele Bagozza: “Ho imparato a gareggiare in contesti di alto livello”

Una giornata da ricordare per lo snowboard italiano. Daniele Bagozza si è imposto nel PSL di Secret Garden (Cina) e a soli 23 anni si è portato a casa la prima vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Il giovane atleta nostrano, dopo aver ottenuto a Rogla il primo podio in questa competizione, centrando il secondo posto nel PGS, ha espresso un livello eccellente in slalom, disegnando traiettorie perfette sulla neve e sfruttando anche gli errori degli avversari per far suo questo round in modo autorevole. Un percorso che l’ha visto superare in rapida successione l’austriaco Andreas Prommegger, e il sudcoreano Lee Sangho, uscito fuori pista. Successivamente, in semifinale, il derby tricolore vinto contro Roland Fischnaller, che poi si è tolto la soddisfazione di salire sul terzo gradino del podio.

Il trionfo nell’atto conclusivo contro il campione del mondo in carica Dmitry Loginov (squalificato) ha regalato al nostro portacolori una gioia immensa: “A Rogla ho imparato che posso gareggiare a questi livelli, qui ho messo in pratica l’insegnamento. Dopo la qualifica in cui ho realizzato il sesto tempo ho battuto il coreano che aveva vinto medaglia alle Olimpiadi l’anno passato, poi Fischnaller e in finale il fresco campione del mondo, adesso punto a concludere bene nella coppa di specialità. Abbiamo due allenatori come Meinhard Erlacher e Hannes Mutschlechner molto bravi, mi trovo benissimo e prendo il meglio da loro” (fonte: FISI).

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISI