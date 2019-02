Sci di fondo, Mondiali Seefeld 2019: nella team sprint femminile cade Greta Laurent, Italia eliminata per una manciata di secondi

Amare le semifinali della team sprint femminile in tecnica classifca per l’Italia ai Mondiali di sci di fondo: a Seefeld, in Austria, Greta Laurent e Lucia Scardoni sono eliminate per meno di 6″ soprattutto a causa della caduta di Laurent poco prima di metà gara. Le azzurre terminano così fuori dalle migliori 10 della gara iridata.

Nella prima semifinale scappano subito via Germania, Svezia, Norvegia, Italia, Canada e Finlandia, ma poi, purtroppo per le azzurre, nella terza frazione Greta Laurent cade e perde contatto dal resto delle avversarie. La gara per le italiane diventa una sorta di inseguimento, ma Germania, Norvegia, Svezia e Finlandia scappano via, mentre paga il Canada.

Le azzurre cercano di resistere e contenere il distacco, mentre vince la Svezia di Stina Nilsson e Maja Dahlqvist in 15’36″52 davanti alla Norvegia, staccata di 0″17. Oltre a queste due, qualificate di diritto, passeranno per ripescaggio la Finlandia, terza a 0″32 e la Germania, quarta a 0″36, mentre l’Italia è quinta a 27″45 (tempo di 16’03″97) e sarà la prima delle eliminate. Più staccate Canada, Gran Bretagna, Slovacchia e Kazakistan.

Nella seconda semifinale, come al solito, avendo noti i tempi della prima, le coppie riescono a gestire bene lo sforzo e in quattro si staccano e vanno a centrare la qualifica comodamente: vince la Russia in 15’34″54, davanti alla Svizzera, seconda a 0″42. Ripescate per la finale anche la Slovenia, terza a 0″53, gli USA, quarti a 0″65, la Polonia, quinta a 16″26, e sesta la Bielorussia a 23″58 (crono di 15’58″12), che elimina l’Italia. Più staccate Repubblica Ceca, Cina ed Ucraina, doppiata la Thailandia.

Foto: Pier Colombo