Snowboard, Coppa del Mondo Secret Garden 2019: Mastnak ed Hofmeister si impongono in Cina nel PGS, italiani fuori ai quarti

Prima di due gare in terra cinese, precisamente in quel di Secret Garden, per quanto riguarda la Coppa del Mondo di snowboard parallelo nel week-end: si è disputata oggi la prova olimpica del PGS, domani invece in scena il PSL.

In campo maschile a trionfare è lo sloveno Tim Mastnak: terza vittoria in carriera, la seconda in stagione dopo quella all’esordio stagionale in quel di Carezza per lui. Battuto in finale il veterano russo Andrey Sobolev, apparso in gran forma oggi, piuttosto nettamente, per 56 centesimi. A completare il podio, con il successo nella Small Final, troviamo il teutonico Stefan Baumeister. Fuori ai quarti di finale gli italiani, approdati in gran numero alle fasi finali: si sono fermati al secondo turno sia Roland Fischnaller, squalificato, che Edwin Coratti, eliminato per soli cinque centesimi da Sobolev. Fuori agli ottavi di finale invece Aaron March, Daniele Bagozza e Maurizio Bormolini.

A sorpresa in campo femminile è la Germania a vincere: Ramona Theresia Hofmeister compie l’impresa di battere in finale, anche piuttosto nettamente, la favoritissima campionessa olimpica e detentrice della sfera di cristallo Ester Ledecka. Quarta vittoria in carriera per la teutonica: una super Big Final sulla pista blu, quella sfavorevole. Sul podio ancora la selezione teutonica, davvero strepitosa oggi: terza infatti è Selina Joerg. Sfortuna nel sorteggio per l’unica italiana in gara: Nadya Ochner deve arrendersi ai quarti di finale proprio alla poi vincitrice tedesca.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Jean-Francois Rivard / Shutterstock.com