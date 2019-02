Snowboard, Coppa del Mondo halfpipe 2019: Totsuka e Castellet vincono a Calgary

A Calgary (Canada) si è disputata la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di snowboard halfpipe e lo spettacolo non è mancato grazie alle acrobazie messe in scena dai funamboli della tavola.

MASCHILE – Doppietta giapponese con Yuto Totsuka che batte Ruka Hirano per un punto e mezzo, il vicecampione del Campo la spunta con 89.00 contro 87.50 dell’avversario. Vittoria fondamentale anche in ottica classifica generale quando manca una sola tappa al termine della stagione: Totsuka, al primo successo stagionale, vanta infatti 550 punti sul suo grande rivale e 760 sull’australiano Scotty James, Campione del Mondo assente in questa occasione. Terzo posto di giornata per il canadese Derek Livingston (85.00).

FEMMINILE – Grande sorpresa tra le donne dove vince la spagnola Queralt Castellet che non saliva sul gradino più alto del podio da un anno. L’iberica festeggia con 90.25 avendo la meglio nei confronti della cinese Xuetong Cai (88.25) e della giapponese Sena Tomita (87.75). Xuetong ha compiuto un passo molto importante verso la conquista della Sfera di Cristallo, la vicecampionessa del mondo ha 780 punti di vantaggio nei confronti della Castellet e 900 sul fenomeno Chloe Kim, Campionessa del Mondo che non era presente a Calgary.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alfaguarilla / Shutterstock.com