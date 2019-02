Slittino naturale, Coppa del Mondo Umhausen 2019: Evelin Lanthaler vince anche la sua nona gara stagionale!

Si è chiusa oggi la Coppa del Mondo di slittino naturale con la tappa di Umhausen, che ha certificato il trionfo dell’Italia in due delle tre classifiche generali, con la nostra Evelin Lanthaler che ha messo il punto esclamativo ad una stagione insuperabile, nella quale ha vinto tutte le gare disputate, ovvero le sette tappe di Coppa del Mondo, i Mondiali ed i Campionati Italiani Assoluti.

Di seguito tutti i risultati odierni:

SINGOLO FEMMINILE

Nel singolo femminile ennesimo successo stagionale per Evelin Lanthaler, che certifica il suo dominio andando a precedere l’altra azzurra Greta Pinggera, che era in testa dopo la prima discesa (ma per soli 4 centesimi), e la russa Ekaterina Lavrenteva. Medesimo ordine di classifica nella graduatoria generale.

Ordine d’arrivo singolo femminile Umhausen (Aut)

1. LANTHALER Evelin ITA 1:13.37 1:12.92 2:26.29

2. PINGGERA Greta ITA 1:13.33 1:13.88 2:27.21 +0.92

3. LAVRENTEVA Ekaterina RUS 1:13.79 1:14.01 2:27.80 +1.51

4. UNTERBERGER Tina AUT 1:14.47 1:14.73 2:29.20 +2.91

5. UNTERHOLZNER Christa ITA 1:14.83 1:15.74 2:30.57 +4.28

6. DIEPOLD Michelle AUT 1:15.84 1:14.85 2:30.69 +4.40

7. WALCH Lisa GER 1:15.80 1:15.65 2:31.45 +5.16

8. MALEEVA Daria RUS 1:16.04 1:16.13 2:32.17 +5.88

9. SLYUSAR Anastasiya UKR 1:16.76 1:16.63 2:33.39 +7.10

10. RUETZ Riccarda AUT 1:16.74 1:17.33 2:34.07 +7.78

Classifica finale Coppa del Mondo singolo femminile:

1. LANTHALER Evelin ITA 700 punti

2. PINGGERA Greta ITA 535

3. LAVRENTEVA Ekaterina RUS 505

6. PFATTNER Alexandra ITA 315

15. MITTERMAIR Daniela ITA 103

16. UNTERHOLZNER Christa ITA 95

SINGOLO MASCHILE

Nel singolo maschile vittoria per Patrick Pigneter, che con il classico colpo di coda del campione conquista quel successo che in stagione non aveva ancora trovato. Il secondo posto di Thomas Kammerlander basta però all’austriaco per sollevare al cielo la Coppa del Mondo, chiudendo davanti al nostro Alex Gruber, oggi terzo.

Ordine d’arrivo singolo maschile Umhausen (Aut)

1. PIGNETER Patrick ITA 1:11.48 1:12.02 2:23.50

2. KAMMERLANDER Thomas AUT 1:11.93 1:11.95 2:23.88 +0.38

3. GRUBER Alex ITA 1:12.08 1:12.23 2:24.31 +0.81

4. SCHEIKL Michael AUT 1:12.31 1:13.10 2:25.41 +1.91

5. CLARA Florian ITA 1:12.81 1:12.79 2:25.60 +2.10

6. GLATZL Florian AUT 1:13.22 1:12.86 2:26.08 +2.58

7. FEDERER Stefan ITA 1:13.51 1:13.16 2:26.67 +3.17

8. ACHENRAINER Fabian AUT 1:13.51 1:13.61 2:27.12 +3.62

9. KOVSHIK Stanislav RUS 1:13.47 1:13.95 2:27.42 +3.92

10. EGOROV Aleksandr RUS 1:13.99 1:14.05 2:28.04 +4.54

Classifica finale Coppa del Mondo singolo maschile:

1. KAMMERLANDER Thomas AUT 625 punti

2. GRUBER Alex ITA 600

3. PIGNETER Patrick ITA 505

6. CLARA Florian ITA 321

8. FEDERER Stefan ITA 294

21. TROGER Matthias ITA 102

32. LAMBACHER Matthias ITA 59

37. SEEBER Robert ITA 31

39. LAMBACHER Patrick ITA 28

43. HASELRIEDER Florian ITA 23

54. GRUBER Daniel ITA 10

DOPPIO MASCHILE

Nel doppio i nostri Patrick Pigneter e Florian Clara chiudono secondi alle spalle dei russi Pavel Prshnev e Ivan Lazarev, mentre completano il podio gli austriaci Rupert Brueggler e Tobias Anderer. Quarto posto invece per gli azzurri Patrick e Matthias Lambacher. Nella classifica finale di Coppa del Mondo trionfo di Pigneter e Clara, davanti ai russi Egorov e Popov, oggi quinti, ed ai vincitori odierni. Quarto posto per Patrick e Matthias Lambacher.

Ordine d’arrivo doppio Umhausen (Aut)

1. PORSHNEV Pavel/LAZAREV Ivan RUS 1:16.16 1:16.07 2:32.23

2. PIGNETER Patrick/CLARA Florian ITA 1:16.49 1:16.31 2:32.80 +0.57

3. BRUEGGLER Rupert/ANGERER Tobias AUT 1:17.47 1:16.86 2:34.33 +2.10

4. LAMBACHER Patrick/LAMBACHER Matthias ITA 1:17.32 1:17.40 2:34.72 +2.49

5. EGOROV Aleksandr/POPOV Petr RUS 1:17.66 1:17.52 2:35.18 +2.95

6. KOVSHIK Stanislav/TARASOV Ilia RUS 1:17.84 1:17.86 2:35.70 +3.47

7. ACHENRAINER Fabian/BRUGGER Miguel AUT 1:19.64 1:18.91 2:38.55 +6.32

8. LENKO Myroslav/HIRNIAK Andrii UKR 1:20.04 1:22.40 2:42.44 +10.21

9. GUZELOGLU Isa/ERCOSKUN Coskun TUR 1:21.69 1:22.69 2:44.38 +12.15

10. JEDRZEJKO Adam/ADAMSKI Kacper POL 1:22.61 1:22.11 2:44.72 +12.49

Classifica finale Coppa del Mondo doppio:

1. PIGNETER Patrick/CLARA Florian ITA 640 punti

2. EGOROV Alexandr/POPOV Petr RUS 490

3. PORSHNEV Pavel/LAZAREV Ivan RUS 459

4. LAMBACHER Patrick/LAMBACHER Matthias ITA 435

GARA A SQUADRE

Nella gara a squadre trionfo dell’Italia, che ancora una volta batte l’Austria e la Russia, mentre finiscono lontanissime Germania ed Ucraina.

Ordine d’arrivo gara a squadre Umhausen (Aut)

1. ITALIA (Lanthaler-Gruber-Pigneter) 3:43.69

2. AUSTRIA +1.06

3. RUSSIA +3.83

4. GERMANIA +9.84

5. UCRAINA +13.20

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Romeo Deganello