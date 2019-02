Sport in tv oggi (domenica 17 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 17 febbraio, sarà un’altra giornata ricca di sport: fari certamente puntati sullo sci alpino, che metterà in palio il titolo mondiale di slalom speciale maschile. La Coppa del Mondo di biathlon proporrà le staffette di Soldier Hollow, mentre il circuito maggiore di salto con gli sci sarà ad Oberstdorf con le donne e a Willingen con gli uomini. Il tennis ci terrà compagnia per tutta la giornata, con le finali di tre tornei al maschile, tra cui quella con Cecchinato, e l’esordio di Errani al femminile nel circuito dopo il rientro in Fed Cup. In serata la finale della Coppa Italia di basket ed il posticipo della Serie A di calcio.

Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, domenica 17 febbraio:

06.00 SNOWBOARD ALPINO – Coppa del Mondo PyeongChang – PGS

06.00 KARATE – Premier League Dubai

08.30 CICLISMO – Tour of Oman

09:00 TENNIS – WTA Dubai Kristina MLADENOVIC (FRA) vs Fatma AL NABHANI (OMA) – Supertennis

09.30 SCI DI FONDO – Coppa del Mondo Cogne: 10 km tc femminile – RaiSport ed Eurosport

10.00 EQUITAZIONE – FEI Dressage World Cup Neumunster

10.00 TRAMPOLINO ELASTICO – Coppa del Mondo Baku

11:00 SCI ALPINO – Mondiali Are 2019: slalom maschile, prima manche – RaiSport ed Eurosport

11.00 CICLISMO – Trofeo Laigueglia

11:00 TENNIS – WTA Dubai Alizé CORNET (FRA) vs Timea BABOS (HUN) – Supertennis

11.00 MOTORI – Rally Svezia

11:30 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo Oberstdorf: qualificazioni femminili HS137

11.30 SCI FREESTYLE – Coppa del Mondo Feldberg: finali skicross

12:00 SCI FREESTYLE – Coppa del Mondo Mosca: qualificazioni aerials

12.00 SCI DI FONDO – Coppa del Mondo Cogne: 15 km tc maschile – RaiSport ed Eurosport

12:30 CALCIO – Serie A1: 24^ giornata, SPAL-Fiorentina – DAZN

12.30 CALCIO FEMMINILE – Serie A: Juventus-Milan

13:00 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo Oberstdorf: HS137 femminile

13:00 TENNIS – WTA Dubai Magdalena FRECH (POL) vs Daria KASATKINA (RUS) – Supertennis

13.30 SPEED SKATING – Mondiali juniores

14.00 BADMINTON – European Mixed Team Championships Copenaghen: Finale: Danimarca-Germania

14.00 ATLETICA – Campionati Italiani Indoor

14:30 SCI ALPINO – Mondiali Are 2019: slalom maschile, seconda manche – RaiSport ed Eurosport

14.30 TUFFI – Grand Prix Rostock: sincronizzato trampolino 3 metri donne

15:00 CALCIO – Serie A1: 24^ giornata, Udinese-Chievo – SKY SPORT canale 253

15.00 CALCIO – Serie A1: 24^ giornata, Genoa-Lazio – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT canale 252

15.00 CALCIO – Serie A1: 24^ giornata, Empoli-Sassuolo – DAZN

15.00 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo Willingen: HS145 maschile

15.00 CICLISMO – Giro di Colombia

15:30 TENNIS – ATP 500 Rotterdam Finale Stan WAWRINKA (SUI) vs Gael MONFILS (FRA) – Supertennis

15:30 TUFFI – Grand Prix Rostock: sincronizzato trampolino 3 metri mixed

16:30 TUFFI – Grand Prix Rostock: piattaforma uomini

17:00 VOLLEY FEMMINILE – Serie A1: 20^ giornata

17:30 SCI FREESTYLE – Coppa del Mondo Mosca: finali aerials

18:00 TENNIS – ATP 250 Buenos Aires Finale Marco CECCHINATO (ITA) vs Diego SCHWARTZMAN (ARG) – Supertennis

18:00 BASKET FEMMINILE – 18a giornata Serie A1

18.00 BASKET – Final Eight Coppa Italia 2019: Finale Cremona-Brindisi – RaiSport+HD ed Eurosport 2

18.00 CALCIO – Serie A1: 24^ giornata, Inter-Sampdoria – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT canale 251

18.00 VOLLEY – SuperLega: 21^ giornata

18.00 GOLF – PGA Tour: Genesis Open

18.10 BIATHLON – Coppa del Mondo Soldier Hollow staffetta singola – Eurosport 1

20:30 CALCIO Serie A1: 24^ giornata, Napoli-Torino – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT canale 251

20.30 VOLLEY – SuperLega: 21^ giornata, Civitanova-Modena – RaiSport+HD

22:00 TENNIS – ATP 250 New York Finale John ISNER (USA) or Reilly OPELKA (USA) vs Brayden SCHNUR (CAN) – Supertennis

22.05 BIATHLON – Coppa del Mondo Soldier Hollow staffetta mista – Eurosport 1

