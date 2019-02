Slittino, Coppa del Mondo Sochi 2019: Natalie Geisenberger chiude in bellezza e centra la sua settima Sfera di Cristallo

Natalie Geisenberger non sbaglia un colpo e vince anche la gara di Sochi (Russia) valevole per la Coppa del Mondo di slittino femminile 2018-2019 (domani si concluderà la stagione con la prova sprint). La tedesca, che era già ad un passo dalla Sfera di Cristallo, non si distrae, vince anche sulla pista dove si sono disputate le Olimpiadi del 2014 (e dove non si correva da tre anni) e, con 221 punti di vantaggio su Julia Taubitz (982 contro 761), ha potuto festeggiare la sua settima Coppa nel singolo. In classifica generale, a questo punto, doppietta tedesca, quindi terza posizione per la statunitense Summer Britcher con 595 punti, mentre è quarta Tatyana Ivanova con 558.

La fuoriclasse nata a Monaco di Baviera, fa segnare i migliori tempi in entrambe le manche (50.163 nella prima e 50.211 nella seconda) e chiude la sua prova in 1:40.374, rintuzzando l’attacco della padrona di casa Viktoriia Demchenko che si ferma a 152 millesimi di distacco (con i secondi migliori tempi di ambo le discese). Completa il podio la tedesca Dajana Eitberger a 329 millesimi.

Quarta posizione per la lettone Kendika Aparjode che si ferma ad appena 14 millesimi dl podio, mentre è quinta la tedesca Julia Taubitz a 403. Sesta posizione per la seconda russa, Ekaterina Baturina, a 516, settima per la quarta tedesca, Tatjana Huefner a 588, quindi ottava la russa Tatyana Ivanova a 628, nona la statunitense Summer Britcher a 656, decima la lettone Eliza Cauce a 679. Lontane le italiane, con Andrea Voetter 12esima a 989 millesimi, mentre Sandra Robatscher chiude in 15esima posizione a 1.323 dopo una pessima seconda manche.

Nella prima manche Natalie Geisenberger aveva chiuso in 50.163 precedendo Viktoriia Demchenko di 69 millesimi, terza Dajana Eitberger a 153, quindi Kendija Aparjode a 178, quinta Ekaterina Baturina a 209, sesta Julia Taubitz a 211, settima Tatjana Huefner a 346. 14esima Sandra Robatscher a 610, 16esima Andrea Voetter a 726.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SLITTINO 2018-2019

1 NATALIE GEISENBERGER GER 982 PUNTI

2 JULIA TAUBITZ GER 761 PUNTI

3 SUMMER BRITCHER USA 595 PUNTI

4 TATYANA IVANOVA RUS 558 PUNTI

5 DAJANA EITBERGER GER 546 PUNTI

6 TATJANA HUEFNER GER 526 PUNTI

7 ANDREA VOETTER ITA 496 PUNTI

11 SANDRA ROBATSCHER ITA 345 PUNTI

Foto: Natalie Geisenberger