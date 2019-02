Slittino, Coppa del Mondo 2019: Doppietta russa a Oberhof! Pavlichenko vince l’oro europeo davanti a Repilov e riapre i discorsi in classifica

Semen Pavlichenko completa la gara perfetta (soprattutto la seconda manche) e vince con pieno merito la penultima tappa stagionale di Oberhof (Germania) della Coppa del Mondo di slittino 2018-2019 che per l’occasione valeva anche come Campionato Europeo. Il russo, quindi, si mette al collo la medaglia d’oro continentale, beffando il proprio connazionale Roman Repilov (che aveva chiuso davanti a tutti la prima discesa) per appena 44 millesimi.

Semen Pavlichenko nella prima manche ha fatto segnare un interessante 43.321, ma il 42.972 della seconda (un tempo vicino al record della pista tedesca detenuto da Felix Loch con 42.714) ha fatto la differenza, permettendo al russo di vincere la gara. Roman Repilov, invece, dopo il 43.188 della prima discesa, fa segnare un buon 43.059, ma oggi non era sufficiente per avere la meglio del connazionale. Sul podio assieme a loro si classifica, non senza sorpresa, il lettone Kristers Aparjods a 181 millesimi con i crono di 43.290 e 43.094.

Udite udite, nessun tedesco sul podio, e nemmeno al quarto posto, dato che troviamo in questa posizione l’austriaco Reinhard Egger con 196 millesimi di distacco dalla vetta. Quinta piazza per il leader della classifica della Coppa del Mondo, il tedesco Johannes Ludwig a 242 millesimi. Per il padrone di casa ora la graduatoria parla di appena 10 punti di vantaggio su Semen Pavlichenko, per un finale di stagione a Sochi quanto mai vibrante.

Sesta posizione, invece, per l’austriaco David Gleirscher a 317, settima per il tedesco Felix Loch a 278 che a questo punto si ritrova a 15 lunghezze da Ludwig nella classifica della Coppa del Mondo. Ottavo l’austriaco Nico Gleirscher a 317, proprio davanti a Dominik Fischnaller, nono a 373. Per il nostro alfiere giornata sottotono con 43.362 nella prima manche e 43.214 nella seconda, che non gli permette di risalire gradini in classifica. 20esimo, solamente, suo cugino Kevin Fischnaller a 869 millesimi, con cinque posizioni cedute nella seconda manche. Fuori, invece, nella prima prova l’austriaco Wolfgng Kindl che scivola in classifica in ottava posizione a -111 da Ludwig.

A questo punto la tappa conclusiva di Sochi deciderà tutto. Con Ludwig che dovrà difendere i suoi 598 punti, 10 in più di Pavlichenko, 15 in più di Loch e 18 di Egger. Un finale di stagione quanto mai emozionante e imprevedibile

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SLITTINO 2019

1 JOHANNES LUDWIG GER 598 PUNTI

2 SEMEN PAVLICHENKO RUS 588

3 FELIX LOCH GER 583

4 REINHARD EGGER AUT 580

5 ROMAN REPILOV RUS 548

6 DAVID GLEIRSCHER AUT 526

7 DOMINIK FISCHNALLER ITA 498

Foto: Pavlichenko – slittino – Paola Castaldi