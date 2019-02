Slittino, Armin Zoeggeler si complimenta con Robatscher: “E’ stata brava a farsi trovar pronta”

Sandra Robatscher nella storia dello slittino italiano. L’altoatesina interrompe il digiuno di vittorie dell’Italia in rosa in questa disciplina che durava da ben 23 anni, aggiudicandosi la tappa di Altenberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo.

Il risultato odierno è eccezionale proprio per la distanza temporale intercorrente con l’ultimo trionfo, firmato da un mito come la mai dimenticata Gerda Weissensteiner che nel lontano febbraio del 1996 a Sankt Moritz seppe imporsi. Parole di soddisfazione arrivano anche dal direttore tecnico Armin Zoeggeler che commenta con estrema lucidità quanto accaduto quest’oggi. Opportuno ricordare che il risultato è stato omologato al termine della prima prova per il meteo avverso.

“Questo risultato significa che anche in campo femminile stiamo crescendo. Nelle gare passate probabilmente è mancata un po’ di fortuna, questa volta è girata nel verso giusto ma Sandra (Robatscher ndr,) è stata brava a farsi trovare pronta. Le ragazze stanno crescendo, si stanno avvicinando alle top e acquisiscono di settimana in settimana fiducia nei loro mezzi, quella fiducia che manca in campo maschile, dove non riusciamo ancora a tradurre in gara la velocità che abbiamo in allenamento, facciamo fatica a compiere il necessario salto di qualità. L’importante è guardare avanti e fissare un obiettivo” (fonte: Fisi).

Foto: Paola Castaldi