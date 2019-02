Sky casa dei motori: presentati il palinsesto e le squadre di telecronisti per i Mondiali F1, MotoGP, Superbike

Con i Test di inizio stagione è ufficialmente iniziata la lunga annata di motori: le MotoGP sono scese in pista per le prove tra Malesia e Qatar, la F1 è ora alle prese con la seconda finestra a Barcellona che si concluderà venerdì 1° marzo poi sarà davvero arrivato il momento per iniziare il conto alla rovescia verso l’avvio dei Mondiali delle due categorie motoristiche di punta. Sky è ormai diventata la casa dei motori visto che trasmetterà in diretta tutti i weekend di gara dei campionati iridati F1, MotoGP e Superbike (iniziato nell’ultimo fine settimana in Australia).

Ieri a Vignate è stato ufficialmente presentato il palinsesto che è davvero ricchissimo di eventi: circa 300 eventi, oltre 1000 ore di diretta, 34 weekend in pista. Un’offerta unica nel suo genere che comprende anche i campionati minori (pensiamo alla Formula 2 con Mick Schumacher, alla nuova Formula 2, oltre ovviamente a Moto2 e Moto3). Sky trasmetterà alcuni Gran Premi anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8: 5 per la F1 (Montecarlo, Silverstone, Monza, Austria, Abu Dhabi) e 6 per la MotoGP (Mugello, Montmelò, Assen, Misano, Aragon, Valencia). Sono state anche definite le varie squadre al commento:

F1:

Telecronaca di Carlo Vanzini (che sarà anche responsabile editoriale) affiancato da Marc Gené.

Gli approfondimenti saranno condotti da Federica Masolin con gli interventi di Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi.

Analisi tecniche di Matteo Bobbi. Interviste di Mara Sangiorgio. Roberto Chinchero sarà l’insider nei paddock.

Fabio Tavelli condurrà Race Anatomy F1 ogni domenica.

MOTOGP:

Telecronaca di Guido Meda affiancato dal commento tecnico di Mauro Sanchini.

Novità per quanto riguarda Moto2 e Moto3. La prima voce sarà infatti di Rosario Triolo affiancato da Mattia Pasini, sostituiti dunque Zoran Filicic e Mattia Pasini.

Vera Spadini condurrà i programmi di approfondimenti. Gli inviati sul campo saranno Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli.

Cristiana Buonamano condurrà Race Anatomy ogni domenica.

SUPERBIKE:

Telecronaca affidata a Edoardo Vercellesi e Max Temporali.

FOTOCATTAGNI