Calendario MotoGP 2019, date e programma del Mondiale. Le gare che verranno trasmesse su Sky e in chiaro su TV8

Il Mondiale MotoGP prevede lo svolgimento di 19 gare che si disputeranno dal 10 marzo al 17 marzo, in ogni fine settimana scenderanno in pista tutte le classi (MotoGP, Moto2, Moto3) per un’annata che si preannuncia estremamente appassionante e avvincente. Il debutto avverrà in Qatar con il consueto appuntamento in notturna, poi da Losail ci si sposterà in Argentina e negli USA per rientrare in Europa in occasione del GP di Jerez de la Frontera previsto il 5 maggio. In Italia si disputeranno due gare: il 2 giugno al Mugello e il 15 settembre a Misano. Confermata la pausa estiva di un mese (dal 7 luglio al 4 agosto, cioè tra l’evento in Germania e la classica di Brno). Finale di stagione intensissimo col tour in Asia (quattro gare in cinque settimane) e la grande conclusione a Valencia.

Marc Marquez è il grande favorito della vigilia, il Campione del Mondo sarà chiamato a difendere il titolo in sella alla sua Honda ma la concorrenza si preannuncia particolarmente agguerrita. Andrea Dovizioso, dopo due secondi posti consecutivi, va a caccia dell’apoteosi iridata e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco con la sua Ducati ma attenzione anche a Valentino Rossi che a 40 anni proverà un colpaccio con la rinata Yamaha. Da non sottovalutare poi Maverick Vinales e Jorge Lorenzo all’esordio con la Honda.

Sky è la casa della MotoGP, tutti i Gran Premi saranno trasmessi in diretta tv sui canali del network di Murdoch ma gli appassionati potranno godersi anche la diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 di sei gare: Mugello, Montmelò, Assen, Misano, Aragon, Valencia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutte le date del Mondiale MotoGP 2019.

CALENDARIO MONDIALE MOTOGP 2019: TUTTE LE DATE E IL PROGRAMMA

DATE GRAN PREMIO CITTÀ/CIRCUITO 8-10 marzo GP Qatar Losail 29-31 marzo GP Argentina Termas de Rio Hondo 12-14 aprile GP USA Austin 3-5 maggio GP Spagna Jerez 17-19 maggio GP Francia Le Mans 31 maggio – 2 giugno GP Italia Mugello 14-16 giugno GP Catalogna Barcellona 28-30 giugno GP Olanda Assen 5-7 luglio GP Germania Sachsenring 9-11 agosto GP Austria Red Bull Ring 23-25 agosto GP Gran Bretagna Silverstone 13-15 settembre GP San Marino Misano Adriatico 20-22 settembre GP Aragon Aragon 4-6 ottobre GP Thailandia Buriram 18-20 ottobre GP Giappone Motegi 25-27 ottobre GP Australia Phillip Island 1-3 novembre GP Malesia Sepang 15-17 novembre GP Valencia Valencia

COME VEDERE IL MONDIALE MOTOGP IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutti i weekend di gara saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

Sei gare saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8: Mugello, Montmelò, Assen, Misano, Aragon, Valencia.

Foto: Valerio Origo