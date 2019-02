Skeleton, Coppa del Mondo Calgary 2019: Tina Hermann si impone in gara-2, sfera di cristallo ad Elena Nikitina

Si va a chiudere, in quel di Calgary, la Coppa del Mondo di skeleton femminile con la gara-2 sulla pista canadese (ieri c’era stato il recupero della prova cancellata in quel di Koenigssee).

A trionfare in Nordamerica è la teutonica Tina Hermann: dopo tantissimi piazzamenti arriva finalmente il primo successo stagionale. La rimonta è eccezionale nella seconda parte di gara: dalla quarta alla prima posizione con il tempo di 1:57.39. Alle sue spalle la vincitrice di ieri, Mirela Rahneva, che è andata a caccia della doppietta: per la padrona di casa 13 centesimi di ritardo. Altra rimonta pazzesca è quella della britannica Laura Deas: dalla settima piazza al podio, con il miglior tempo della seconda run.

Nella top-5 anche Elisabeth Maier ed Elena Nikitina. Proprio la russa può gioire nella giornata odierna: arriva l’ufficialità del trionfo in classifica. 1663 punti per lei, davvero irraggiungibile per tutte le altre: arriva la sfera di cristallo.

Photo: IBSF|Viesturs Lācis