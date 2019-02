Siviglia-Lazio, probabili formazioni, Europa League 2019: ritorno sedicesimi

Servirà un’autentica impresa alla Lazio per conquistare l’accesso agli ottavi di finale dell’Europa League 2018-2019 di calcio. La formazione biancoceleste volerà in Spagna per affrontare mercoledì 20 febbraio il Siviglia nella gara di ritorno dei sedicesimi dopo aver perso all’Olimpico la partita di andata. Gli uomini di Simone Inzaghi dovranno ribaltare in trasferta il punteggio di 0-1 rimediato la scorsa settimana, rete di Ben Yedder al 22′, per proseguire il proprio cammino europeo.

La situazione della Lazio è resa ancora più complicata dai numerosi infortuni che hanno minato lo spogliatoio di Inzaghi negli ultimi giorni. Reduce dalla beffarda sconfitta di Genova, il tecnico biancoceleste dovrà sicuramente fare a meno di Luis Alberto, fuori per almeno venti giorni a causa di una lesione di primo grado all’adduttore. Estremamente improbabile sembra il recupero di Marco Parolo, mentre Sergej Milinkovic-Savic potrebbe tornare disponibile con un sorprendente recupero lampo. Alla lista degli infortunati si aggiungono poi Berisha, Bastos, Wallace e Lukaku.

Emergenza totale quindi per la sfida contro il Siviglia. In difesa Inzaghi dovrà forzatamente riproporre la linea a tre composta da Patric, Acerbi e Radu, mentre a centrocampo non potranno essere schierati i giovani Pedro Neto e Buno Jordao visti a Genova perché non presenti nella lista UEFA. Lucas Leiva sarà il perno centrale affiancato da Cataldi e Milinkovic-Savic (con Romulo pronto ad intervenire se il serbo non dovesse farcela), con Lulic e Marusic sugli esterni. In attacco tre giocatori per due posti disponibili. Immobile non è ancora al 100% ma l’importanza della sfida potrebbe spingere Inzaghi a puntare su di lui. Correa dovrebbe fare compagnia all’azzurro, con Caicedo pronto a subentrare a partita in corso.

Il Siviglia arriva dalla netta sconfitta in campionato per 3-0 contro il Villareal e vuole proseguire il cammino in Europa League per risollevare una stagione sino ad ora decisamente deludente. Difficile immaginare invece novità nell’undici di Pablo Machin, anche se non è da sottovalutare l’assenza di Banega a centrocampo perché squalificato. Temibile sicuramente la coppia d’attacco composta da Ben Yedder, decisivo all’Olimpico, e dal milanista André Silva. Passato in Italia anche per il difensore danese Simon Kjaer e per il centrocampista italoargentino Franco Vazquez, entrambi transitati da Palermo. Di seguito le probabili formazioni dell’incontro di domani sera.

PROBABILI FORMAZIONI

Siviglia (3-4-1-2) – Vaclik; Gomez, Kjaer, Mercado; Escudero, Vazquez, Amadou, Navas; Sarbia; Ben Yedder, Silva. All. Machin

Lazio (3-5-2) – Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lulic, Cataldi, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

