Short track, Mondiali 2019: programma, orari e tv. Il calendario completo

Dall’8 al 10 marzo andranno in scena sull’anello di ghiaccio i Mondiali 2019 di short track a Sofia (Bulgaria). Una tre giorni di gare che chiuderà la stagione dei pattini veloci e che regalerà tante emozioni. L’Italia si presenta ai nastri di partenza con tanta voglia di far bene e con l’incognita Arianna Fontana: ci sarà la campionessa olimpica dei 500 metri? Se lo chiedono un po’ tutti. Di sicuro gli azzurri getteranno il cuore oltre l’ostacolo per esprimere il loro 100% nella competizione. Di seguito il programma completo delle gare in programma:

Venerdì 8 marzo

ore 10.00

Qualificazioni 1500, 500, 1000 metri (uomini/donne)

Sabato 9 marzo

ore 14.02

Semifinali/Finali 1500 metri (uomini/donne)

Quarti di finale, semifinali e finali 500 metri (uomini/donne)

Semifinali staffetta femminile

Semifinali staffetta maschile

Domenica 10 marzo

ore 14.02

Quarti di finale, semifinali e finali 1000 metri (uomini/donne)

Super-Finals 3000 metri (uomini/donne)

Finale staffetta femminile

Finale staffetta maschile

Diretta in streaming sul canale ISU

Foto: Renzo Brico